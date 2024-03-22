Şarkıcı Kıraç Iğdır'da Nevruz Bayramı dolayısıyla konser verdi
Iğdır'da, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.
Iğdır'da, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.
Iğdır Belediyesi ve Alagöz Kültür Sanat tarafından baharın gelişi olarak binlerce yıldır kutlanan Nevruz Bayramı için Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kutlama programı düzenlendi.
Kıraç'ın hayranları ile buluştuğu etkinlikte, "Destanların Dansı" dans grubu da performanslarını sergiledi, havai fişek gösterisi düzenlendi.
Etkinlikte, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Kıraç'a Alagöz Holding Iğdırspor forması hediye etti.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Alagöz ve Cumhur İttifakı Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'ın da katıldığı etkinlikte, çok sayıdaki vatandaş doyasıya eğlendi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, etkinliğe 16 bin 700 kişi katıldı.
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