Şarkıcı Kıraç Iğdır'da Nevruz Bayramı dolayısıyla konser verdi

Iğdır'da, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

Iğdır Belediyesi ve Alagöz Kültür Sanat tarafından baharın gelişi olarak binlerce yıldır kutlanan Nevruz Bayramı için Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kutlama programı düzenlendi.

Kıraç'ın hayranları ile buluştuğu etkinlikte, "Destanların Dansı" dans grubu da performanslarını sergiledi, havai fişek gösterisi düzenlendi.

Etkinlikte, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Kıraç'a Alagöz Holding Iğdırspor forması hediye etti.