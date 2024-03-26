Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Iğdır'da mitinge katıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince Iğdır'da düzenlenen mitinge katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Iğdır'da mitinge katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince Iğdır’da düzenlenen mitinge katıldı.

        Bakırhan, Atatürk Caddesi üstündeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirilen mitingde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde, belediye başkan adayı Mehmet Nuri Güneş ve diğer adayları için destek istedi.

        Iğdır'ın kendisi için çok önemli yeri olduğunu belirten Bakırhan, "Iğdır'da yaşayan Azeri, Kürt, Terekeme, Caferi ve Sünni'siyle herkesi selamlıyorum. Iğdır halkı 31 Mart’ta sizlerin çalışmasıyla belediyeyi tekrar kazanarak Türkiye’deki halklara büyük bir müjde verecektir." dedi.

        Bakırhan, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını da sahneye çağırıp tanıtarak oy istedi.

        Miting, düzenlenen konserle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        İngiltere'den Assange kararı
        İngiltere'den Assange kararı
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Iğdır'da 39 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı
        Iğdır'da 39 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı
        Şarkıcı Kıraç Iğdır'da Nevruz Bayramı dolayısıyla konser verdi
        Şarkıcı Kıraç Iğdır'da Nevruz Bayramı dolayısıyla konser verdi
        Iğdır'da gönüllüler AFAD'ın arama kurtarma eğitimleriyle olası afetlere haz...
        Iğdır'da gönüllüler AFAD'ın arama kurtarma eğitimleriyle olası afetlere haz...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iğdır'da konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iğdır'da konuştu:
        Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bize durmak yok
        Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bize durmak yok
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iğdır'da iftar programında konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iğdır'da iftar programında konuştu: