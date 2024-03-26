DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Iğdır'da mitinge katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince Iğdır’da düzenlenen mitinge katıldı.

Bakırhan, Atatürk Caddesi üstündeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirilen mitingde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde, belediye başkan adayı Mehmet Nuri Güneş ve diğer adayları için destek istedi.

Iğdır'ın kendisi için çok önemli yeri olduğunu belirten Bakırhan, "Iğdır'da yaşayan Azeri, Kürt, Terekeme, Caferi ve Sünni'siyle herkesi selamlıyorum. Iğdır halkı 31 Mart’ta sizlerin çalışmasıyla belediyeyi tekrar kazanarak Türkiye’deki halklara büyük bir müjde verecektir." dedi.