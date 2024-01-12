Iğdır'da anaokulu ve kreş öğrencilerine "Afet Bilinci" eğitimleri veriliyor
Afet ve Acil Durum Iğdır İl Müdürlüğünün çocuklara yönelik "Afet Bilinci" eğitimleri devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Iğdır İl Müdürlüğünün çocuklara yönelik "Afet Bilinci" eğitimleri devam ediyor.
AFAD yetkilileri, anaokulu ve kreşleri ziyaret ederek, öğrencilere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimleri veriyor.
Program kapsamında özel bir okula göden ekipler, çocuklara deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda uygulamalı bilgilendirme yaptı, Afet Bilinci Geliştirme Animasyon Filmi izletildi.
Sunumun ardından çocuklara, AFAD Acil müdahale araçları tanıtılarak, deprem anından 'Çök-Kapan-Tutun' yöntemi ve binadan güvenli nasıl tahliye edilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Ekipler etkinliklerle, çocukları afet durumunda nasıl davranmaları gerektiği ve acil durumlara yönelik farkındalık yaratılması hedefleniyor.
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