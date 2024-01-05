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        Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı

        Iğdır'da Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:04
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        Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı
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        Iğdır'da Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve 5. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerince, Türkiye-İran sınırında yürüttükleri çalışmada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, durdurulan bir aracın içinde 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenleri Türkiye'ye getirerek buradan da batı illerine göndermeye çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmenleri taşıdığı belirlenen 2 araca ise el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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