Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı

Iğdır'da Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve 5. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerince, Türkiye-İran sınırında yürüttükleri çalışmada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, durdurulan bir aracın içinde 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri Türkiye'ye getirerek buradan da batı illerine göndermeye çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenleri taşıdığı belirlenen 2 araca ise el konuldu.

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