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        Yerin altındaki Iğdır Tuz Mağaraları sıcaktan bunalanları serinletiyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Yerin 80 metre altındaki Iğdır Tuz Mağaraları, bunaltıcı sıcakların etkili olduğu son 2 ayda 44 bin ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:17
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        Yerin altındaki Iğdır Tuz Mağaraları sıcaktan bunalanları serinletiyor
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        HÜSEYİN YILDIZ - Yerin 80 metre altındaki Iğdır Tuz Mağaraları, bunaltıcı sıcakların etkili olduğu son 2 ayda 44 bin ziyaretçi ağırladı.

        Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda geçmişten bugüne yapılan tuz çıkarma işlemleri sonucu oluşan galeriler, sıcaklıkların etkili olduğu haziran ve temmuzda yoğun ilgi görüyor.

        Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca yapılan çalışmalar sonucu "Tuz Terapi Merkezi" adıyla turizme kazandırılan mağaralar, yurdun dört bir köşesinden ziyaretçi ağırlıyor.

        Sağlık turizmi amacıyla ziyaret edilen mağaralar, kavurucu sıcaklardan kaçanların da uğrak noktası oluyor. Hava sıcaklığının 40 derece civarında seyrettiği Iğdır'daki vatandaşlar, mağaralara gelerek serinliyor.

        Yerin 80 metre altındaki mağaralar, dışarıda sıcaklık artsa da en fazla 12 dereceye ulaşıyor.

        Mağaralar, sıcakların etkili olduğu haziran ve temmuzda 44 bin, yılın başından itibaren 85 bin, 2021'den bu yana ise 400 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

        - Ziyaretçileri serin havası cezbediyor

        Ziyaretçilerden Dağıstan Güneş, AA muhabirine, yurt dışından gezmek için Kars'a geldiklerini, ününü duydukları Iğdır Tuz Mağaraları'nı da ziyaret ettiklerini söyledi.

        Mağaraları çok beğendiklerini anlatan Güneş, "Bu bizim memleketin değerlerinden biri. Sahip çıkanlardan, yapanlardan Allah razı olsun. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkes gelsin, memlekete geldiğiniz zaman buraya uğrayın, pişman olmazsınız. Bronşit ve astım gibi birkaç hastalığa da iyi geliyor." dedi.

        Güneş, mağaradaki sıcaklık farkına çok şaşırdıklarını belirterek, "Dışarısı 35 derece, burası eksi 5 derece, çok güzel havası var. Tüm arkadaşlara ileteceğim, teker teker, topluca, bizim takımdaki arkadaşlara önereceğim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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