Iğdır'da "Uluslararası Göçmenler Günü" renkli görüntülere sahne oldu

Iğdır'da 18 Aralık “Uluslararası Göçmenler Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Dünya çapında göçmen haklarının tanınmasını ve göçmenlerin yaşadıkları sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak için ilan edilen 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü, Iğdır’da düzenlenen bir etkinlik ile kutlandı. Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" teması işlenerek Türkiye'nin dünya genelinde çok sayıda göçmene ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Yeni yasa ile yabancılar,göçmenler ve sığınmacılar hakkında dağınık ve günlük ihtiyaçları karşılamayan mevzuatın güncellendiğini ve göç alanın sivil bir yapıya devredildiğini belirten Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç, “Göç alanlarına ilişkin iş ve işlevleri yürütmek; göç, politika ve stratejilerini uygulamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı sivil ve uzmanlaşmış bir kurum olan Göç İdaresi Genel Kurulu kurulmuştur” dedi.

Etkinlikte Çad, Fildişi Sahili, Suriye ve Somalili öğrenciler şiirler okuyarak kendi ülkelerine has oyunlar oynadı.Oyun esnasında salondakiler de alkış tutarak oyuna eşlik ettiler. Oyun sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

Etkinlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Büyüksün Türkiye" filminin gösterimi ile "İlimizde yaşayan yabancılar" konulu kısa filmin sunumu da yapıldı.

IĞDIR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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