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(Görüntülü) Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı (ARŞİV)

DHA

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca görevden alınan, Iğdır'ın Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkemece tutuklandı.

(Görüntülü) Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı (ARŞİV)

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca görevden alınan, Iğdır'ın Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkemece tutuklandı.
Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, 23 Mart'ta görevinden alınan, Halfeli Belediye Başkanı HDP'li Hasan Safa'nın yerine, Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı. Hasan Safa, aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Safa, bugün adliyeye sevk edildi. Hasan Safa, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır
2020-03-27 22:54:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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