- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Iğdır'da, bölücü örgüt mensuplarının düzenlediği ve 2 silah arkadaşının yaralandığı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin dün kente getirilen naaşı, bugün öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak uzun bir araç konvoyu ile Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Bahçeli Mahallesi'ne getirildi.
EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI
DHA'nın haberine göre 7 ay önce eniştesi tarafından annesi Gülüm, babası Bekir ve kız kardeşi Gülşen öldürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bahçeli Mahallesi'nde birlikte yaşayan erkek kardeşi Yunus ile dedesi Ökkeş ve babaannesi Elif'in evinin önünden geçirilerek helallik alındı.
"AHMET FURKAN'IMI VATANA VERDİM"
Şehit Onbaşı Ahmet Furkan Köse için daha sonra Bahçeli İlkokulu'nun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin bahçesini doldurduğu okul bahçesinde dede Ökkeş, babaanne Elif ve kardeşi Yunus Köse, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Törene katılanların teselli ettiği şehidin babaannesi Elif Köse, "Askerimizi vatana bağışladım. Ahmet Furkan'ımı vatana verdim" sözleriyle yürek dağladı.
ANNE VE BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ
Şehit Ahmet Furkan Köse için daha sonra İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından şehit onbaşı, mahalle mezarlığında anne ve babasının yanına gözyaşları arasında defnedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.