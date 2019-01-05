Iğdır'da, bölücü örgüt mensuplarının düzenlediği ve 2 silah arkadaşının yaralandığı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin dün kente getirilen naaşı, bugün öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak uzun bir araç konvoyu ile Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Bahçeli Mahallesi'ne getirildi.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

DHA'nın haberine göre 7 ay önce eniştesi tarafından annesi Gülüm, babası Bekir ve kız kardeşi Gülşen öldürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bahçeli Mahallesi'nde birlikte yaşayan erkek kardeşi Yunus ile dedesi Ökkeş ve babaannesi Elif'in evinin önünden geçirilerek helallik alındı.

"AHMET FURKAN'IMI VATANA VERDİM"

Şehit Onbaşı Ahmet Furkan Köse için daha sonra Bahçeli İlkokulu'nun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin bahçesini doldurduğu okul bahçesinde dede Ökkeş, babaanne Elif ve kardeşi Yunus Köse, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Törene katılanların teselli ettiği şehidin babaannesi Elif Köse, "Askerimizi vatana bağışladım. Ahmet Furkan'ımı vatana verdim" sözleriyle yürek dağladı.

ANNE VE BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Şehit Ahmet Furkan Köse için daha sonra İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından şehit onbaşı, mahalle mezarlığında anne ve babasının yanına gözyaşları arasında defnedildi.

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