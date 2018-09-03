İngiltere'de diyabet hastası Natasha Horne, doktorunun verdiği iğneleri yaptırmayınca komaya girerek hayatını kaybetti.

Metro.co.uk'de yer alan habere göre; '20 yaşındaki Horne, kilo kaybı, aşırı susama ve gece boyunca tuvalete gitme gibi şikayetler yaşamaya başladı. Bu belirtilerin ardından hastaneye giden genç kıza geçen yıl 16 Ekim’de Tip 1 diyabet teşhisi kondu. Vücudu yeterli insülini üretemiyordu, bu nedenle de iğne kullanması gerekiyordu.

Horne, doktorunun tavsiyelerini reddetti. Tip 1 diyabet hastası olduğunu gizleyen Horne, iğneden nefret ettiğini söyleyip, tedavi olmayı reddetti. Normal bir yaşam sürmesini sağlayacak tıbbi tavsiyeleri kabul etmedi, komaya giren genç kız hayatını kaybetti.

Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan aile, simdi diyabet hakkında farkındalık yaratmayı planlıyorlar.

Uzmanlar, tip 1 diyabetin düzenli insülin enjeksiyonları ile mükemmel bir şekilde yönetilebileceği konusunda uyarıyor.

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