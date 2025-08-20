Habertürk
        İguana 'İgor', hukuk bürosunun maskotu oldu

        İguana ‘İgor’, hukuk bürosunun maskotu oldu

        Eskişehir'de 32. yaşındaki avukat Ahmet Seyhan'ın 2,5 ay önce sahiplenip 'İgor' adını verdiği 7,5 aylık dişi iguana, hukuk bürosunun maskotu oldu. Kendisi için balkonda özel olarak hazırlanan yuvası ve ofis içindeki teraryumunda salata tabağı, meyve ve sebzelerden oluşan kahvaltı menüsüyle güne başlayan İgor'un en sevdiği besin ise karpuz. İgor, ofiste karpuz yiyen biri olduğunda mutlaka yanına giderek eşlik ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 09:32 Güncelleme: 20.08.2025 - 09:35
        Hukuk bürosunun maskotu iguana 'İgor'
        Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi’ndeki hukuk bürosu için hayvan sahiplenmek isteyen Avukat Ahmet Seyhan, çalışma arkadaşları ile yaptığı fikir alışverişinin ardından sahiplenilmesi yasal olan iguana beslemeye karar verdi.

        Seyhan, haziran ayında sahiplendiği 5 aylık dişi iguanaya ‘İgor’ adını verdi. Sürüngenler sınıfında yer alan ve soğukkanlı bir hayvan olan İgor, kısa sürede yeni yaşam alanına uyum sağladı.

        Başlarda korktukları iguana ile kısa sürede yakın bir bağ kurduklarını söyleyen Ahmet Seyhan, sahiplenme sürecini anlatarak, “Ofisimiz için evcil bir hayvan sahiplenme fikrimiz vardı. Kendi aramızda balık ve kuş arasında konuşurken, yasal olduğu için iguana sahiplenmeyi düşündüm. İsmi İgor, 7,5 aylık bir dişi ve yaklaşık 2,5 ay önce hayatımıza girdi. Sahiplendikten sonra soğukkanlı bir hayvanla ilk tanışmamız oldu. Öncesinde korktuğumuz bir hayvandı çünkü maalesef normalde kertenkele de görse insanların çoğu tepki veriyor ya da sevmediği bir hayvan oluyor. Tanışınca bu türün tamamının çok sevecen olduğunu ve herhangi bir şekilde saldırmadığını, insanlarla arasının iyi olduğunu keşfettik. İlk defa soğukkanlı bir türle de bağ kurmuş olduk. Bu yüzden çok mutluyum” dedi.

        "BİRLİKTE KARPUZ YİYORUZ"

        Seyhan, kısa sürede ofisin maskotu haline gelen İgor’un, kedi ve köpek gibi sosyal olduğunu, sahiplerini tanıyıp, hareketlerine alışarak, sevgisini belli ettiğini söyledi. Dava dosyalarına çalışırken yanlarından ayrılmayan İgor’un kendisi için balkonda özel olarak hazırlanan yuvası ve ofis içindeki teraryumunda salata tabağı, meyve ve sebzelerden oluşan kahvaltı menüsüyle güne başladığını ifade eden Ahmet Seyhan, “Aramızdaki bağ genelde yemek üzerine oluyor.

        Karpuzu çok seviyor. Mesela ofiste serbest gezdiği zaman, özellikle elimde karpuz varsa mutlaka gelip bir ziyaret ediyor ve birlikte karpuz yiyoruz. Yerde ve duvarda gezebiliyor aslında ofisin maskotu gibi oldu, keyifliyiz. Manevi anlamda çok desteği oluyor. Özellikle dava çalışırken genellikle yanımızda duruyor. Her sabah geldiğimizde bütün ofis mutlaka İgor’un kahvaltısını hazırlıyoruz. Havuzunu düzenliyoruz. Hem teraryumu hem de balkonda özel bir yeri var. Oraları düzenleyip, mama, salata tabağı, meyve ve sebze hazırlıyoruz. Gün içerisinde de sık sık, her molada kendisini ziyaret ediyoruz. Özellikle çay molalarını onun yanında geçiriyoruz” diye konuştu.

        "SAKLANIP BİZİ İZLİYOR"

        Müvekkillerinin soğukkanlı bir hayvan olduğu için İgor’u ilk gördüğünde tepki verdiğini, çocukların ise çok mutlu olduğunu söyleyen Seyhan, renk değiştirme kabiliyeti sayesinde çoğu zaman ofis çalışanları arasında krize yol açtığını da belirterek şunları söyledi:

        “Ofisimize gelen ziyaretçiler tepki veriyorlar. Maalesef korkan çok. Temas edemeyenler var ama aşırı merak edenler de var. Çocukların ilgisini çok çekiyor. Özellikle mavi, yeşil gibi farklı renkleri olduğu için. Ama genellikle aldığımız tepkiler olumlu. Yaşadığımız ilginç anlar genelde İgor’un kaybolması. İgor’un özellikle yeşil dalların arasında rengini değiştirip, kamufle olması ve bizim ofiste İgor’u arama krizimiz. Bunu haftalık yaşıyoruz ve kendisi saklandığı yerden bizi izliyor. Acıktığında da yanımıza geliyor. Mesela biri balkona geldiğinde İgor’u bulamayınca, bütün ofis aynı balkonda aradığımız oluyor. Bulunca da mutlu oluyoruz.”

        #İguana İgor
