İguana ‘İgor’, hukuk bürosunun maskotu oldu

Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi’ndeki hukuk bürosu için hayvan sahiplenmek isteyen Avukat Ahmet Seyhan, çalışma arkadaşları ile yaptığı fikir alışverişinin ardından sahiplenilmesi yasal olan iguana beslemeye karar verdi.

Seyhan, haziran ayında sahiplendiği 5 aylık dişi iguanaya ‘İgor’ adını verdi. Sürüngenler sınıfında yer alan ve soğukkanlı bir hayvan olan İgor, kısa sürede yeni yaşam alanına uyum sağladı.

Başlarda korktukları iguana ile kısa sürede yakın bir bağ kurduklarını söyleyen Ahmet Seyhan, sahiplenme sürecini anlatarak, “Ofisimiz için evcil bir hayvan sahiplenme fikrimiz vardı. Kendi aramızda balık ve kuş arasında konuşurken, yasal olduğu için iguana sahiplenmeyi düşündüm. İsmi İgor, 7,5 aylık bir dişi ve yaklaşık 2,5 ay önce hayatımıza girdi. Sahiplendikten sonra soğukkanlı bir hayvanla ilk tanışmamız oldu. Öncesinde korktuğumuz bir hayvandı çünkü maalesef normalde kertenkele de görse insanların çoğu tepki veriyor ya da sevmediği bir hayvan oluyor. Tanışınca bu türün tamamının çok sevecen olduğunu ve herhangi bir şekilde saldırmadığını, insanlarla arasının iyi olduğunu keşfettik. İlk defa soğukkanlı bir türle de bağ kurmuş olduk. Bu yüzden çok mutluyum” dedi.

"BİRLİKTE KARPUZ YİYORUZ" Seyhan, kısa sürede ofisin maskotu haline gelen İgor'un, kedi ve köpek gibi sosyal olduğunu, sahiplerini tanıyıp, hareketlerine alışarak, sevgisini belli ettiğini söyledi. Dava dosyalarına çalışırken yanlarından ayrılmayan İgor'un kendisi için balkonda özel olarak hazırlanan yuvası ve ofis içindeki teraryumunda salata tabağı, meyve ve sebzelerden oluşan kahvaltı menüsüyle güne başladığını ifade eden Ahmet Seyhan, "Aramızdaki bağ genelde yemek üzerine oluyor. Karpuzu çok seviyor. Mesela ofiste serbest gezdiği zaman, özellikle elimde karpuz varsa mutlaka gelip bir ziyaret ediyor ve birlikte karpuz yiyoruz. Yerde ve duvarda gezebiliyor aslında ofisin maskotu gibi oldu, keyifliyiz. Manevi anlamda çok desteği oluyor. Özellikle dava çalışırken genellikle yanımızda duruyor. Her sabah geldiğimizde bütün ofis mutlaka İgor'un kahvaltısını hazırlıyoruz. Havuzunu düzenliyoruz. Hem teraryumu hem de balkonda özel bir yeri var. Oraları düzenleyip, mama, salata tabağı, meyve ve sebze hazırlıyoruz. Gün içerisinde de sık sık, her molada kendisini ziyaret ediyoruz. Özellikle çay molalarını onun yanında geçiriyoruz" diye konuştu.