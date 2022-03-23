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iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısından kareler

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen iHeartRadio Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Tören öncesi müzik dünyasının ünlüleri sıra dışı kıyafetleriyle kameralara poz verdi. İşte iHeartRadio Müzik Ödülleri kırmızı halısından görüntüler...

HABERTURK.COM
  • 01
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Müzik dünyasının ünlüleri iHeartRadio Ödülleri için Los Angeles'taki Shrine Oditoryumu'nda buluştu. Ödül gecesinde, iHeartRadio istasyonlarında ve müzik platformunda yılın en çok çalınan sanatçıları ve şarkıları onurlandırıldı.
  • 02
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Jennifer Lopez, Megan Thee Stallion, Jason Aldean, John Legend ile Charlie Puth ve Måneskin gibi isimlerin performans sergilediği tören öncesi, ünlüler kırmızı halıda poz verdi.
  • 03
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Temmuz ayında Türk sevgilisi Alev Aydın ile beraber bebeği Ender Ridley'i kucağına alan şarkıcı Halsey, kıyafet tercihiyle tüm bakışları üzerine topladı. Parlak detayları bulunan tulumunu at kuyruğu saçlarıyla tamamlayan Halsey, düzgün fiziğiyle övgü topladı. 
  • 04
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Ünlü model Heidi Klum ise gümüş rengindeki pullu mini elbisesiyle beğeni aldı. İşte gecenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar...
  • 05
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Heidi Klum ve Tom Kaulitz 

     
  • 06
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Carmen Electra

     
  • 07
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Maggie Lindemann
  • 08
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Nicole Scherzinger
  • 09
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Oliver Hudson ve Erinn Bartlett
  • 10
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Lil Nas X 
  • 11
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    April Love Geary ve Robin Thicke 
  • 12
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Billy Porter 

     
  • 13
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Kevin Wright ve Gina Torres
  • 14
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Blanco Brown
  • 15
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Avril Lavigne ve Mod Sun 
  • 16
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

     Zena Foster ve Tank 
  • 17
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Tom Sandoval ve Ariana Madix 
  • 18
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Dove Cameron 

     
  • 19
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    John Legend 

     
  • 20
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Willow Smith

     
  • 21
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Megan Thee Stallion

     
  • 22
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

     Danica McKellar

     
  • 23
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Sofia Carson 

     
  • 24
    iHeartRadio Ödülleri kırmızı halısında tüm dikkatler ondaydı! - Magazin Haberleri

    Teddi Mellencamp

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