Hamilelikte yaşanan fizyolojik değişimler sebebiyle diş ve diş etlerinin hassaslaştığını ifade uzmanlar, tedavi edilmeyen ciddi diş eti rahatsızlıklarının gebe kadınlarda erken doğuma ya da düşüğe neden olabileceğini söyledi.
DİŞ KONTROLÜNÜZÜ YAPTIRIN
İHA'nın haberine göre; planlı hamilelik sürecinden önce anne adaylarının özellikle diş kontrolünü yaptırması gerektiğini belirten Diş Hekimi Şiar Atmaca, yaşanabilecek rahatsızlıklar karşısında önceden alınacak tedbirlerle ağız sağlığı açısından rahat bir gebelik dönemi geçirilebileceğini kaydetti.
Atmaca, “Rutin diş sağlığı kontrollerini yaptıran bir kişi hamilelik sırasında ağız sağlığına dikkat ederse olumsuz bir etki süreci yok denecek kadar az olur. ‘Hamilelik sürecinde diş kaybı yaşanır’ inancı yanlış. Bunun sebebi bebek değil, ağız ve diş sağlığı için gerekli bakımın yapılmamasıdır. Özellikle hamileliğin ilk dönemlerinde görülen kusma ağız içinde asidik bir ortam oluşturduğu için diş etlerinde hassasiyet, aşınma ve çürüğe sebep olabilir. Kusma sonrası ağzın bol su ile çalkalanmalı ve kusmadan en az yarım saat sonra dişler doğru şekilde fırçalanmalıdır" dedi.
ANNEDEKİ ÇÜRÜK ÇOCUKTA DA ÇÜRÜK NEDENİ
İhmal edilen ağız ve diş problemlerinin gebelik sürecinde ciddi sıkıntılara sebebiyet verebileceğini ifade eden Diş Hekimi Atmaca, “Gebelikte yaşanan hormon seviyesindeki değişimler diş eti hastalıklarının görülme sıklığını artırabiliyor. Tedavi edilmeyen ciddi dişeti rahatsızlıkları olan gebe kadınlarda erken doğum ya da düşükle sonuçlanacak doğum riski vardır. Anne ağzında yüksek oranda çürük yapıcı bakteri varsa çocukta da yaygın çürüklere sebep olabilir. Enfeksiyona bağlı erken doğumsa bebekte nörolojik sorunlara dahi sebep olabilir” şeklinde konuştu.
HAMİLELİK ÖNCESİ KONTROL YAPILMALI
Gebelik süresince genellikle acil durumlar dışında diş tedavilerinin yapılamadığını aktaran Şiar Atmaca, “Planlı gebelikte hamilelik öncesi ya da hamileliğin öğrenilmesi ile ilk kontrollerin yapılması gerekir. Bu süreci daha konforlu geçirmek isteyen anne adayları hekimlerine nasıl bir bakım süreci geçireceğini danışabilir. Gebelik sürecinde üç ayda bir rutin kontrollerin yapılması gelişmekte olan rahatsızlıkların erken tespit edilmesini sağlayacağı için önemlidir“ şeklinde konuştu.
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