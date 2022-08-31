İhracat ve yatırım kredilerinde de KKM teminatına menkul kıymet şartı

Bankalar, kur korumalı mevduat teminatlı olarak kullandırdıkları yatırım ve ihracat kredileri için de menkul kıymet tesis etmek zorunda olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara gönderilen ve Bloomberg HT tarafından görülen yazıya göre söz konusu kredilerin KKM bakiyesine kadar olan kısmı menkul kıymet tesisine tabi olacak.

İHRACAT VE YATIRIM KREDİLERİNİN TANIMI NETLEŞTİRİLDİ

TCMB, 23 Nisan’da aldığı kararla ticari kredileri zorunlu karşılığa tabi tutmuştu. KOBİ, esnaf, ihracat, yatırım, tarımsal krediler ile kurumsal kredi kartları ise bu kapsamın dışında tutulmuştu. TCMB’nin incelemeleri ve geri dönüşler sonucunda bazı kredi türlerinde farklı uygulamalar ve tereddütler olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda ihracat ve yatırım kredilerinde tanım netleştirildi.

İHRACAT TAAHHÜDÜNÜ İZLEMEK BANKALARIN GÖREVİ





TCMB’nin tanımlamasına göre ihracat kredileri en fazla iki yıl vadeli kullandırılabiliyor. Bu krediler için ihracat yapıldığı ve/veya döviz kazandırıcı hizmete ilişkin yurt dışı yerleşiklerden döviz elde edildiğinin belgelendirilmesi gerekiyor. İhracatın ya da döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün kredi kullanımından iki yıl içinde gerçekleştirilmesi şartlar arasında bulunuyor. Bu noktada bankalara önemli bir görev düşüyor. Kredi kullandıran banka, ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhütlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kredi bazında izlemek ve raporlamakla yükümlü olacak.

ARSA VE ARAÇ ALIMI YATIRIM KAPSAMINA GİRMİYOR

Yatırım kredisi tanımında ise hangi yatırım harcamaların bu kapsama girip girmediği netleştirildi. Buna göre şirketlerin; arsa, bina vb. gayrimenkul edimini, finansal yatırımlar ile binek araç alımı için kullandırılan krediler yatırım kredisi kabul edilmiyor. Ağır ticari araç kredileri ise yatırım kredisi olarak değerlendiriliyor. Bu krediler en az iki yıl vadeyle kullandırılabiliyor.