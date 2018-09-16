IK Oddevold - Utsiktens BK maç önü

İsveç 1.Lig Güney maçında IK Oddevold ile Utsiktens BK, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi IK Oddevold 27 puanla 9. sırada, Utsiktens BK 28 puanla 7. sırada bulunuyor. IK Oddevold, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Utsiktens BK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 807. İddaa'da IK Oddevold kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Utsiktens BK kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

IK Oddevold son haftadaki Oskarshamns AIK müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Utsiktens BK ise Assyriska BK maçında 1-2 kazandı.

IK Oddevold, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. IK Oddevold, kendi sahasında 14 gol attı, 12 gol yedi.

Utsiktens BK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Utsiktens BK, 14 gol atarken 22 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ