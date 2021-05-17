Şanlıurfa’da maytap kavgası: 5 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, gece saatlerinde Eyyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurt ve Akkurt aileleri arasında çocukların maytap patlatması nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.