Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde, dün yerel saatle 18.50'de yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle saat 19.53'te 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri, saat 20.07'de de yapının çatısı tamamen çöktü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek saat 20.15'te olay yerine vardı. Macron saat 23.30'daki konuşmasında ana yapının kurtarıldığını belirterek, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı. Notre Dame tarihimiz, edebiyatımız ve ruhumuzun bir parçası, tüm büyük olaylarımızın, salgınlarımızın, savaşlarımızın, özgürlüklerimizin yeri, hayatımızın merkez üssü. Gurur duyalım çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." dedi.

UKRAYNA'NIN KOMEDYEN DEVLET BAŞKANI ADAYI ZELENSKIY GÖNDERMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Ukraynalı siyaset bilimci Taras Berezovets, yangının hemen ardından Twitter'dan, Ukrayna Devlet Başkanlığı için yarışan ve Poroşenko'nun en büyük rakibi olan komedyen aday Vladimir Zelenskiy'in Fransa'ya Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'u ziyaretine göndermede bulunarak alay etti. Berezovets, "Zelenskiy'in Paris ziyaretinde yalnızca Notre Dame de Paris yandığı için Macron kendini şanslı hissetmeli, Elysee Sarayı da yanabilirdi" paylaşımında bulundu. Ancak gelen sert tepkiler üzerine tweetini sildi.

"BU NE CÜRET, UTAN!"

Fransa'nın Ukrayna Büyükelçisi Isabelle Dumont, Berezovets'in yazdığını paylaşarak Rusça, "Bu ne cüret, utan" diyerek tepki gösterdi.

— Isabelle Dumont (@isabelledumont) April 15, 2019

Ancak bunun üzerine ilginç bir gelişme yaşandı. Dumont'a bu kez de Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, Fransa'daki Charli Hebdo saldırısında Fransız basının alaycı karikatürlerinin göndermesi yapılarak, "Neden şaşırdınız, sizin okulunuz" yanıtı verildi.

BEREZOVETS'TEN TEPKİ

Taras Berezovets de, tweetini silerek bu kez Facebook hesabından Dumont'a yanıt verdi.

Berezovets,

"Dün Notre Dame de Paris'teki yangına ilişkin paylaşımım sosyal medyada bir ateş gibi yayıldı.

Isabelle Dumont, Twitter'da "utan" diyerek yorum yaptı. Kendi adıma bir açıklama yapmam gerekiyor. Büyük Fransız Devrimi, dünyaya üç ana değer, özgürlük, eşitlik, kardeşlik kazandırdı. Bu özgürlüktür. İfade özgürlüğü, Beşinci Cumhuriyet'in kırılmaz ilkesidir. Ünlü Fransız yayıncı Charlie Hebdo birkaç yıl önce tartışmalı yayınlarından dolayı terörist saldırının hedefi oldu. Ancak hiç kimse gazetecilerin öznel görüşlerini kabul etme hakkını sorgulamadı. Basit bir sorum var. Ukraynalı bir gazeteci olarak hakkım Fransız meslektaşlarımın haklarından ne kadar farklı?

Şakaların bir sınırı mı vardı? Evet öyleydi. Ancak, Fransa cumhurbaşkanı ve Ukrayna büyükelçisinin Avrupa'da uzun süre önce işsiz kalan birçok şakanın yazarı olan bir adamla aynı masada oturması mümkündü.

Bir yorum ve yarı gerçekçilik çağında yaşıyoruz. Benim kişisel görüşüm, beğenseniz de beğenmeseniz de benim kişisel görüşüm. Şimdi bunları veya başka şeyleri okumanız ve izlemeniz yasak değil.

Dün, Zelensky trolls fabrikası bana bütün köpeklerini gönderdi ve yüzlerce profilde aynı kelimelerle yorum yaptılar. Çok yakında, Bay Zelensky'yi biraz olsun eleştiren herhangi biriniz bu sert gerçeklikle karşılaşacaksınız. Amacı “genel çizgi” ile aynı fikirde olmayan herkesi korkutmak ve zulmetmek.

Paris Katedrali’ne gelince, kaybı dünya kültürü için koşulsuz bir trajedi ve ben bütün Fransız milletiyle birlikte bu kayıptan dolayı üzülüyorum. Hiç kimsenin duygularını incitmek istemedim ve herkesten özür dilerim, talihsiz şakalarıma hakaret etmek niyetinde değildim. Katedral paylaşımım talihsiz bir metafordu ve bu yüzden anlamı belirsiz şakamı son paylaşımımdan kaldırdım." açıklamasında bulundu.