Fransa'nın başkenti Paris'te her yıl yaklaşık 13 milyon turistin ziyaret ettiği en ünlü yapılardan biri olan Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın nedeniyle sosyal medyada yüz binlerce kişi tarihi katedralin yanmasından dolayı üzüntüsünü paylaşırken, birçok lider ve siyasi de özel olarak mesaj yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Fransa Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy, François Hollande ve Papa'nın da üzüntüsünü paylaştığı mesajların yanı sıra birçok siyasi yangın bölgesine gitti.

Ülke ve dünya çapında herkesi etkileyen yangın haberleri hızla yayılırken, birçok dergi ve gazete de olayı kapağına taşıdı. Liberation dergisi, yanmakta olan Notre Dame Katedrali'nin fotoğrafı ile kapağa "bizim dramımız" anlamına gelen "Notre-Drame" başlığını taşıdı.

Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, yangının tamamen söndürülemediğini ve yangının çıkış sebebinin hala bilinmediğini açıkladı.



ONLINE BAĞIŞ PLATFORMUNDA SAYFA AÇILDI

1163 yılında yapımına başlanan ve yapımı yaklaşık 200 yıl süren, her yıl yaklaşık 13 milyon turistin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali'nin yangın sonrası onarılması için online bağış platformunda sayfa açıldığı açıklandı.

SÖNDÜRÜLMESİ 8.5 SAAT SÜRDÜ

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, basına yaptığı açıklamada, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

France 24 televizyonu kanalı da yetkililerin açıklamalarına dayanarak yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

OLAY

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde dün yangın çıktı. Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktığı, katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, yangın sonrası çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.

KATEDRALİN TARİHÇESİ

Notre Dame'ın temeli, 1163’de iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararı aldıktan sonra Papa Alexander III tarafından atıldı.

Özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gören katedralde birçok kez restorasyon çalışması yapıldı.

Paris'teki Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunan ve Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.

Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra, "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

Vatikan'ın "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.

MİMARİ

1163 yılında katedralin temel taşı koyulur ve yapım başlar. Birinci bölüm, kilise korosunun durduğu kısımdır. Bu kısımda kilise nefi (büyük kiliselerin binanın diğer kısımlarından yüksekçe olan uzun ve dar orta kısmı),haç şeklindeki kilisenin yan kolları, ana kapı, ön cephe ve iki kulenin inşaatı 1163-1250 yılları arasında tamamlanmıştır.

Gotik mimari unsurları taşıyan, yan kollara doğru genişleyerek, koronun şapellerine uzanan ikinci kısım, 1250-1345 yılları arasında yapılmıştır.

Fransa Kralı IV. Henri de Navarre ile Margeret de Valois'in 18 Ağustos 1572'de Notre Dame Katedrali'nde evlilik töreni yapıldı.

Katedralin büyük orgunun tamamlanması 1730 yılından gerçekleşmiştir.

Fransız Devrimi'nin ilk dönemlerinde devrimcilerin katolikliği Fransız toplumundan silmek amacıyla katoliklik karşısına çıkardıkları, kulenin uç kısmının yıkıldığı, kralların heykellerinin yok edildiği ve katedrale 'Akıl Tapınağı' isminin verildiği dönem 1792 yılıdır.

1804 yılında Napolyon, Papa 7. Pius öncülüğünde kendini imparator ilan etmiştir.

1831 yılında Fransız yazar Victor Hugo, Notre Dame'ın Kamburu kitabını yayımlamıştır.

Notre Dame'ın Kamburu'nda Esmeralda, kendisine aşık olan Quasimodo'ya acıyarak su verir. Quasimodo ise eserin akıllara kazınan cümlesini sevinçten deliye dönerek, "Bana su verdi." diyerek tanımlar.

1843-1864 yılları arasında Viollet Le Duc ve Lassus isimli ünlü mimarlar tarafından restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

5500 metrekarelik alanda yer alan katedralde 75 sütun ve direk yer alırken, ahşap kısımlar 1300 meşe palamudundan (ormanın 21 hektarlık alanına denk gelir) yapılmıştır.

Kuzey kulelerinin yüksekliği 69 metre, kuleler hariç ön cephelerin yüksekliği 45 metre, kuleler hariç, genişliği ise 43.5 metredir. Toplam yatay uzunluğu ise 128 metredir.

Güney kulesindeki en uç yükseltinin uzunluğu ise 96 metredir.