İki kansere tek operasyon

Prostat kanseri ile böbrek üstü bezi kanseri tanısı konulan Sadık Yüksel (62), yaşadığı Ankara'dan gelerek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Mutlu Ateş'e muayene oldu. Prostat kanserinin yanı sıra böbrek üstü bezi tümörünün de belli bir boyutun üzerine çıkması nedeniyle Yüksel'e robotik cerrahi uygulanmasına karar verildi. Sadık Yüksel, 5 saat süren operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.

"AÇIK AMELİYAT OLSAYDI, KARIN BÖLGESİNİ TAMAMEN AÇMAK GEREKİYORDU"

Prof. Dr. Ateş, her iki tümörün de farklı açıdan önemli olduğunu aktararak, "İki ameliyatın hangisini önce yapalım diye düşünürken ikisini eş zamanlı yapmayı planladık" dedi. Prof. Dr. Ateş, "Bu eş zamanlı ameliyatın avantajları olacaktı. Eğer tek seansta açık ameliyat olsaydı, karın bölgesini en üstten en alta kadar tamamen açmak gerekiyordu. Bu da ameliyat sonrası hastanın hem daha büyük ağrılar çekmesine hem de çok uzun süre hastanede kalmasına sebep olacaktı. Ayrı iki seansta ameliyat gerçekleştirilseydi, hasta için hem zaman kaybı hem de iki kez genel anestezi riski olacaktı. Robotik yöntemle daha az kesi, daha az hastanede yatış süreci ve daha hızlı iyileşme süreciyle bir seansta iki tümörü de ameliyat edebileceğimizi hastayla da konuşarak planladık."

REKLAM AYNI DELİKLERDEN İKİ AMELİYAT Normalde her bir ameliyatta ayrı ayrı 6-7 delikten girilerek robotik cerrahi uygulandığına dikkat çeken Prof. Dr. Mutlu Ateş, "Biz 7 delikten hem karnın üst bölgesine çıkarak böbrek üstü bezi tümörü ameliyatı yaptık, yine aynı deliklerden robotu döndürüp hastanın karın alt bölgesi prostat kanseri ameliyatını yaptık" dedi. "DÜNYADA DA BENZER BİR ÖRNEĞİ YOK" Bu tip bir ameliyatın Türkiye'de ilk kez Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını gördüklerini sözlerine ekleyen Ateş, "Yaptığımız literatür taramasında, robotik cerrahi yöntemle böbrek üstü tümörü ve prostat tümörü cerrahisinin eş zamanlı olarak Türkiye'de ilk kez yapıldığını gördük. Dünyada da benzer örneği yok" diye konuştu. "AÇIK CERRAHİ OLSAYDI 9 SAAT SÜRERDİ" Açık cerrahide ameliyatın 8-9 saat süreceğini ve ameliyat sonrası komplikasyonların yüksek, iyileşme ve yatış süresinin çok daha uzun süreceğini ifade eden Prof. Dr. Ateş, robotik cerrahiyle 5 saatlik sürede operasyonun tamamlandığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Mutlu Ateş, "Bu süreye anestezi, hastanın uyuması, uyanması da dahil" diye konuştu.

ROBOTİK CERRAHİNİN KRİTERLERİ Robotik cerrahinin prostat kanseri dahil birçok kanser türünde uygulanabilir olduğunu, böbrek üstü bezi tümöründe ise bazı kriterler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ateş, "Eğer böbrek üstü bezi tümörü 4 santimi geçmişse veya ürettiği hormonlar ilaç tedavisine rağmen vücuduna zarar veriyorsa o zaman cerrahi tercih edilir. Bu cerrahi laparoskopik veya robotik yapılırsa hasta konforu en üst seviyede olur" dedi. Prof. Dr. Ateş, eş zamanlı gerçekleştirdikleri bu ameliyatı bir makale olarak yayımlayacaklarını da belirtti. REKLAM 10 YILDA 2 BİN HASTA Ameliyat ekibinde bulunan Op. Dr. Şahin Kılıç ise robotik cerrahinin hasta açısından önemli konfor sağladığını ifade ederek, "Robotik cerrahi, laparoskopiyle birlikte minimal invaziv cerrahiler arasında geçiyor. Bu da hastanın ameliyat öncesi iyilik haline daha çabuk dönmesini sağlıyor" diye konuştu. Robotik cerrahiyi en sık prostat kanseri tedavisinde uyguladıkları anlatan Op. Dr. Şahin, "Prostat karın içerisinde en derin yerde yerleşik ve çıkartılması zor bir organ. Açık cerrahi yaptığımız zaman bu, hastanın gerek konforunu bozuyor gerekse ameliyat sonrasında idrar tutma ve sertleşme problemleri gibi durumlar ortaya çıkabiliyor" dedi. Op. Dr. Şahin ayrıca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 yıldır robotik cerrahi yapıldığını belirterek, "Bugüne kadar 2 bin ameliyat gerçekleştirildi" diye konuştu.

"KORKTUĞUMU SÖYLEYEMEM" Antalya'da sağlığına kavuşan Sadık Yüksel, "Vallahi hastalanmadan önce nasılsam şimdi de öyleyim" dedi. Kendisine prostat ve böbrek üstü tümör ameliyatının aynı zamanda robotik cerrahiyle yapılacağı anlatıldığında hiç tereddütsüz kabul ettiğini belirten Yüksel, "Hiç korktuğumu söyleyemem" ifadelerini kullandı. "ANKARA'DA 'RİSKLİ' DEDİLER" Ankara'da başvurduğu doktorların her iki ameliyatın aynı anda yapılamayacağını ve bunun riskli olabileceğini anlattıklarını belirten Yüksel, "Gelinim bu hastanede hemşire olarak çalışıyor. O nedenle de burada ameliyat olmak konusunda hiçbir tereddüdüm yoktu. Eğer bana, 'yüzde 1 şansın var’ deselerdi bile yine kabul ederdim. Çünkü Mutlu hocama çok güvendim. Hastanede hem doktorlarımız hem hemşirelerimiz hepsi çok ilgilendi" diye konuştu. "MÜKEMMEL BİR AMELİYAT GEÇİRDİM" Ameliyattan sonra kendisini çok iyi hissettiğini hatta ziyarete gelen bir yakınının bu durumu görünce 'amca sen gerçekten ameliyat oldun mu' diye sorduğunu anlatan Sadık Yüksel, "Ziyaretçim bunu sorunca ben de 'evet oldum. Böyle doktorlarımız, hemşirelerimiz olursa, benim ayağa kalkmamam abes olur' cevabını vermiştim. Mükemmel bir ameliyat geçirdim. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.