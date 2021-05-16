İki minibüsten 66 kaçak göçmen çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBALIK İSTİFİ.... Son dakika: İki minibüsten 66 kaçak göçmen çıktı! - Haberler
ABONE OL

İki minibüste balık istifi taşınan 66 kaçak göçmen yakalandı!

Osmaniye'de içler acısı bir görüntü ortaya çıktı. Kentte, polisin durdurduğu her biri 18 yolcu kapasiteli iki minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüleri S.T. (26) ile İ.A. (40),tutuklandı

BALIK İSTİFİ.... Son dakika: İki minibüsten 66 kaçak göçmen çıktı! - Haberler
İki minibüsten 66 kaçak göçmen çıktı!
0:00 / 0:00
DHA

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün E-90 Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu.

DHA'nın haberine göre, 18 yolcu kapasiteli minibüslerden üzerinde kimlik belgesi bulunmayan 66 göçmen indirildi. 8'i Pakistan, 58'i Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan göçmenlerin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.

Kötü şartlarda yolculuk yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeleri bulunmayan göçmenlere polis tarafından maske dağıtıldı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, onları Diyarbakır'dan getirdikleri tespit edilen minibüs sürücüleri S.T. ile İ.A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. ile İ.A., göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÇÖKEBİLİR! Son dakika: Büyükada Rum Yetimhanesi için çökme tehlikesi uyarısı
GÜNDEM7 aydır restorasyonu bekleniyordu! "Her an çökebilir"
Okullar ne zaman açılacak 2021? MEB AÇIKLADI! 17 Mayıs günü okullar yüz yüze açılacak mı?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Pazar yerleri açılacak mı? Tam kapanma sonrası pazarlar hangi günler kurulacak?
GÜNDEMPazar yerleri açılacak mı?
KORKUNÇ! Son dakika: Baba katili amcasını da vurmuş! - Haberler
GÜNDEMBaba katili amcasını da vurmuş!
Kuyumcular ne zaman açılıyor? Tam kapanma sonrası kuyumcular açılacak mı?
GÜNDEMTam kapanma sonrası kuyumcular açılacak mı?
SON DAKİKA: Yolda yürürken gözüne maytap isabet etti! - VİDEO
GÜNDEMYolda yürürken gözüne maytap isabet etti!
Güzellik salonları açılacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı!
GÜNDEMGüzellik salonları açılacak mı?
Aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVUSU ALMA: Aşı randevu telefon numarası ve MHRS, e-Devlet ekranı
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta Halı Sahalar açılacak mı?
GÜNDEMHalı Sahalar ne zaman açılacak?
AŞI SIRASI SORGULAMA: Aşı sırası kimde, hangi grupta? Covid-19 aşı sırası öğrenme SMS ve e-Nabız ekranı
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgulama ekranı!