Jodie Baitson-Horrocks, yıllardır kendisini sarhoş gibi hissediyordu. Hastalığını 24 yaşındayken öğrenen talihsiz Baitson-Horrocks'un hastalığının doğuştan olduğu öğrenildi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; genç kadının doktoru, şikayetlerin migrenden kaynaklandığını söyledi. Birtakım ilaçlar kullanmaya başlayan kadının şikayetleri daha da artmaya başladı.

Hastalığı araştırılmaya başlanılan Jodie Baitson-Horrocks'a beyincik sarkması (chiari malformasyonu) teşhisi konuldu. Beyincik sarkması, beynin arka alt kısmının, omuriliğe kaymasına sebep oluyor. Uzmanlar, bu hastalığın tedavi edilmemesinin felç gibi ciddi problemlere yol açacağı konusunda uyardı.

Baş ağrısı ve baş dönmesi gibi problemler yaşayan talihsiz kadın, iki yıldır da kendisini sarhoş gibi hissediyordu.

Jodie Baitson-Horrocks'un hastalığı doğuştan olmasına rağmen ancak 24 yaşında teşhis konulabildi.

Baitson-Horrocks, hastalığı teşhis edildikten sonra ameliyat edildi. Cerrahlar, beynindeki baskıyı hafifletmek için Jodie'nin kafatasının bir bölümünü çıkardı.

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