Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları son durum nedir? Açıklama geldi

İkinci el araba fiyatları otomobil severler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ciddi bir artış yaşanmıştı. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Oto galeri işletme sahibi Durmuş Altuntaş, ikinci el araba fiyatları ile ilgili son gelişmeleri aktardı

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları son durum nedir? Açıklama geldi

İkinci el araba fiyatları düşer mi? Soruları otomobil almayı düşünen sürücüler tarafından merak konusu oldu. Pandemi nedeniyle otomobil üretimi yavaşlamış ve ikinci el arana pazarını da etkileyerek fiyatlar son 5 yılın rekorunu kırarak artış göstermişti. Peki, İkinci el araba ne zaman alınır? Konuyla ilgili, Oto galeri işletme sahibi Durmuş Altuntaş açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

2020 yılında otomotiv sektöründe özellikle 2. el piyasasında son 5 yılın rekoru kırılırken, son aylarda kısıtlamaların da artmasıyla durgunluk yaşanıyor.

Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı görüldü. Oto galeri işletme sahibi Durmuş Altuntaş, araç piyasasındaki son durumu değerlendirirken üretimde yaşanan tedarik sıkıntısının satışları etkileyecek mi sorusunu yanıtladı. Altuntaş açıklamasında, “Son 1 sene içerisinde geçen sene, fiyatlar ve alım satım konusunda işler hareketliydi. Kısıtlamalar da etki etmemişti. Ama bu sene banka faiz kredi oranlarının yüksek olması, kısıtlamanın fazla olması insanların biraz alım gücünü azalttı. Çünkü arabayı alsa hafta sonu bir yere gidemeyecek, akşam 7’den sonra dışarı çıkamayacak. İnsanlar biraz da parasını, haberlerde gündemde olan kripto para, borsaya yatırdığından dolayı araba sektörü biraz yavaşladı. 1-2 aydır hareketlenme vardı yine bu Mayıs ayındaki kapanmadan dolayı piyasa yavaşladı” dedi.

İKİNCİ EL ARABANA NE ZAMAN ALINIR?

İkinci el piyasası araç almak isteyenler için doğru zaman mı? sorusunu yanıtlayan Durmuş Altuntaş şunları söyledi:

“Şu an 2. el araç almak için doğru zaman. Haziran Temmuz gibi fiyatlar eski duruma gelecek. Sürekli artış gösterecektir. En son Süveyş kanalındaki tıkanmadan dolayı üretim durdu. 1 Haziran’da sıfır araba fiyatları olmasa da 2020, 2021 model arabaların, yeni model arabaların fiyatlarını biraz etkiledi. Türkiye’de fiyatlar sadece araçta değil ne olursa olsun bu zamana kadar yükselen hiçbir şey geri gelmedi. Her şeyin de bir sezonu var. Aracı milletimiz yazın tatile gitmek için, bayramda, bu zamanda araç aldığı için bu kapanmadan sonra Mayıs - Haziran gibi piyasa yeniden hareketlenir, 2020 yılındaki gibi olur. İnşallah piyasa 2020 yılındaki gibi olur hem alanlar hem satanlar herkes memnun olur.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Memur Maaşları DİKKAT: Ödemeler başladı! En düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLERMemur maaşları ne kadar?
Emekli Maaşları YATIYOR! En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar?
MERAK EDİLENLEREmekli maaşları ne kadar?
Emekli ikramiyesi ne kadar? Zamlı ikramiyeyi kimler alacak? 2021 Bayram ikramiyesi yattı mı?
MERAK EDİLENLEREmekliye bayram ikramiyesi yattı mı?
İl il fındık fiyatları listesi güncel! Fındık fiyatları ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
10 Mayıs banka çalışma saatleri: Bankalar bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık?
MERAK EDİLENLERTam kapanmada banka saatleri yine değişti!
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihleri
MERAK EDİLENLERNakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? 9 Mayıs 2021 Ordu, Giresun, Düzce güncel İl il fındık fiyatları
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
Emekli ikramiyesi ne kadar? Zamlı ikramiyeyi kimler alacak? 2021 Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
MERAK EDİLENLEREmekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller 9 Mayıs listesi belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı hangi illerde yattı?
Memur maaşları ne kadar? 2021 en düşük memur maaşı - GÜNCEL
MERAK EDİLENLERMemur maaşları ne kadar?