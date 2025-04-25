İkinci geceyi de dışarıda geçirdiler!

İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmaya devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da açık alanlarda toplanmaya başlayan bazı vatandaşlar, özellikle millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor.

Güngören'deki Güneştepe Millet Bahçesi, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan çok sayıda vatandaşa ev sahipliği yaptı. Kurulan çadırlarda konaklayan vatandaşlar, soğuk havadan korunmak için ateş yaktı. Çadır bulamayan bazı aileler ise yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganlarla çimlerin üzerine serdikleri alanlarda geceyi geçirdi.

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Güngören Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ve zabıta personeli, gece boyunca millet bahçesinde görev yaptı. Ekipler, hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de çevre düzenini korumak amacıyla bölgede nöbet tuttu.

Güneştepe Millet Bahçesi'nde geceyi geçiren bir vatandaş, "Çocuklar eve girmeye korkuyor. Yaşadığımız çok zordu. Evimizde hasar yok ama binamız çok eski, 33 yıllık. O yüzden tedirginiz. Rabb'im bir daha kimseye yaşatmasın. İnşallah bu kadarıyla kalırız." diye konuştu.