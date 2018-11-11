Serttaş, iklim değişikliğinin tarımsal verimliliğe etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Samet Serttaş, bu konuda yapılan araştırmaların, iklim değişikliğinin gelecek 10 yıl içinde tarımsal verimlilikte yüzde 2 azalışa yol açacağını gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin iklim değişikliğinden etkilenecek ülkelerin başında geldiğini belirten Serttaş, etkinin bölgelere göre değişebileceğini dile getirdi. Serttaş, "Çukurova ile Karadeniz bölgelerinin iklim değişikliğinden etkilenmeleri çok farklı olabilir. Burada mesele yağışların azalması veya yağış zamanlamasının değişmesi değil, gece sıcaklıklarının don derecesine yaklaşması çok önemli. Çünkü bitkilerin gelişim sürecinin önemli bir kısmı gece gerçekleşiyor." diye konuştu.

Türkiye'de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin başında Akdeniz Bölgesi'nin, Çukurova'nın geldiğini savunan Serttaş, "Çukurova'da yağış alma dönemleri düzensiz olmasına rağmen yeteri kadar yağış görülüyor fakat buharlaşma çok fazla. Çukurova, gün içindeki sıcaklık arttığı için ne kadar yağış alırsa alsın, su hızlı şekilde buharlaşıyor. Yani günün sonunda, tarımda elimizde kalan su azalıyor." ifadesini kullandı.

TARIM 4.0 TEKNOLOJİLERİNE VURGU

Serttaş, iklim değişikliğinin çok yönlü ele alınması gerektiğini, özellikle tarım üzerine etkilerinin ölçülebileceği araştırmalar yapılmasının tüm canlı varlığın geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, iklim değişikliğinden kaynaklı tarımsal verimlilik kaybını önleme noktasında öncelikle verilerin toplanacağı bir sisteme ihtiyacı olduğunu dile getiren Serttaş, bu çerçevede çok sayıda meteoroloji istasyonu kurulması ve verilerin analiziyle geleceğe yönelik daha doğru değerlendirmelerin yapılabileceğini ifade etti.

Serttaş, iklim değişikliğinden daha az etkilenmek için suya daha az ihtiyaç duyan bitkilerin tercih edilebileceğini, tarımsal desteklerin de bu yönde güncellenebileceğini aktardı.

Tarımda kullanılan teknolojilere de değinen Serttaş, şunları kaydetti:

"Sulama sistemlerinde Tarım 4.0 teknolojileri öne çıkıyor. Mesela toprağın yaklaşık 30 santimetre altına gömülen sulama sistemleri var. Bu tür sistemler, Türkiye için çok uygun bir metot olabilir. Çünkü Türkiye'de toprağın üstünde buharlaşma çok fazla. Teknolojiyle birlikte gelişen bu sistemlerde, cep telefonunuzdan toprağınızı sulayabiliyorsunuz, gübreleyebiliyorsunuz, hatta böcek ilacı bile kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de çiftçilerimizin geneline maliyetleri nedeniyle ulaşamayan tarım teknolojilerinin etkin kullanılabilmesi için arazilerimizin mutlaka büyütülmesi gerekiyor."

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