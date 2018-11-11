Serttaş, iklim değişikliğinin tarımsal verimliliğe etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Samet Serttaş, bu konuda yapılan araştırmaların, iklim değişikliğinin gelecek 10 yıl içinde tarımsal verimlilikte yüzde 2 azalışa yol açacağını gösterdiğini söyledi.
Türkiye'nin iklim değişikliğinden etkilenecek ülkelerin başında geldiğini belirten Serttaş, etkinin bölgelere göre değişebileceğini dile getirdi. Serttaş, "Çukurova ile Karadeniz bölgelerinin iklim değişikliğinden etkilenmeleri çok farklı olabilir. Burada mesele yağışların azalması veya yağış zamanlamasının değişmesi değil, gece sıcaklıklarının don derecesine yaklaşması çok önemli. Çünkü bitkilerin gelişim sürecinin önemli bir kısmı gece gerçekleşiyor." diye konuştu.
Türkiye'de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin başında Akdeniz Bölgesi'nin, Çukurova'nın geldiğini savunan Serttaş, "Çukurova'da yağış alma dönemleri düzensiz olmasına rağmen yeteri kadar yağış görülüyor fakat buharlaşma çok fazla. Çukurova, gün içindeki sıcaklık arttığı için ne kadar yağış alırsa alsın, su hızlı şekilde buharlaşıyor. Yani günün sonunda, tarımda elimizde kalan su azalıyor." ifadesini kullandı.
TARIM 4.0 TEKNOLOJİLERİNE VURGU
Serttaş, iklim değişikliğinin çok yönlü ele alınması gerektiğini, özellikle tarım üzerine etkilerinin ölçülebileceği araştırmalar yapılmasının tüm canlı varlığın geleceği için önemli olduğunu söyledi.
Türkiye'nin, iklim değişikliğinden kaynaklı tarımsal verimlilik kaybını önleme noktasında öncelikle verilerin toplanacağı bir sisteme ihtiyacı olduğunu dile getiren Serttaş, bu çerçevede çok sayıda meteoroloji istasyonu kurulması ve verilerin analiziyle geleceğe yönelik daha doğru değerlendirmelerin yapılabileceğini ifade etti.
Serttaş, iklim değişikliğinden daha az etkilenmek için suya daha az ihtiyaç duyan bitkilerin tercih edilebileceğini, tarımsal desteklerin de bu yönde güncellenebileceğini aktardı.
Tarımda kullanılan teknolojilere de değinen Serttaş, şunları kaydetti:
"Sulama sistemlerinde Tarım 4.0 teknolojileri öne çıkıyor. Mesela toprağın yaklaşık 30 santimetre altına gömülen sulama sistemleri var. Bu tür sistemler, Türkiye için çok uygun bir metot olabilir. Çünkü Türkiye'de toprağın üstünde buharlaşma çok fazla. Teknolojiyle birlikte gelişen bu sistemlerde, cep telefonunuzdan toprağınızı sulayabiliyorsunuz, gübreleyebiliyorsunuz, hatta böcek ilacı bile kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de çiftçilerimizin geneline maliyetleri nedeniyle ulaşamayan tarım teknolojilerinin etkin kullanılabilmesi için arazilerimizin mutlaka büyütülmesi gerekiyor."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.