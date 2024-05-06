İklim değişikliğiyle mücadeleye 1 milyar dolarlık destek Japonya, "düşük gelirli ve kırılgan ülkelerin" iklim değişikliğiyle mücadelesi için Asya Kalkınma Bankası (ADB) fonuna 162 milyar yen (1 milyar dolar) sağlayacak

Habertürk Giriş: 06.05.2024 - 08:01 Güncelleme: 06.05.2024 - 08:01 facebook

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