AA

Örgüt mensubunun Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu aktarılan açıklamada, teröristin ailesinin Diyarbakır'da süren evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre, Diyarbakır'daki evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısının 20 olduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen teröristlerin sayısının 194 ulaştığı kaydedildi.