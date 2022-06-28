İl sayısı 100'e çıkacak mı? 0:00 / 0:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, il sayısının yüze çıkarılması konusunda alınmış bir karar olmadığını söyledi. CHP’li belediyeleri de hizmet değil algı belediyeciliği yapmakla suçlayan Özhaseki “Gözleri hizmette değil başka yerde” dedi.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sibel Erdem'in haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Anadolu Yayıncılar Birliği’nin düzenlediği sohbet toplantısında gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Temmuz’da AK Partili eski belediye başkanlarıyla bir “vefa toplantısında” buluşacağını belirtti. Emekli belediye başkanlarına yeşil pasaport verilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışma yapıldığını belirten Özhaseki CHP’li belediyeleri eleştirdi.

“CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖZÜ BAŞKA YERDE”

Bizim anlayışımız hizmet belediyeciliği. Sosyal belediyecilik anlayışını da biz geliştirdik.Ancak algı belediyeciliği başladı karşı tarafta. Hiçbir şey yapmadığı halde bir şey yapıyormuş gibi göstermek için ajanslara dehşet paralar dökülüyor. Geçen yıl İstanbul’da ajanslara verilen para 849 milyon lira. 11 CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin hizmetleri ile yarışsınlar bütün sözlerimi geri alacağım. Hizmetlerini döksünler ortaya, Şahinbey Belediyemizle hizmette yarışsın, hizmetlerini döksünler ortaya, bütün sözlerimi geri alacağım. Hizmet etmiyorlar, hizmette gözleri yok. Sadece kendilerini parlatma operasyonu ile gün geçiriyorlar, bir de hırsları var. Bu arkadaşların hepsi cumhurbaşkanı adayı

İL SAYISININ 100’E ÇIKARILMASI GÜNDEMDE Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz geçtiğimiz günlerde il sayısının 100’e çıkarılması durumunda Ahlat’ın da bu iller arasında yer alacağı temennisini dile getirmiş, bu sözler tartışma yaratmıştı. Demiröz de daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada il sayısının 100’e çıkarılması konusunda alınmış bir karar olmadığını belirtmişti. Bu konunun sorulması üzerine ise Özhaseki “ Öyle bir karar yok. Bu konu ne kabinede, ne MYK’da istişare edildi. Bunun altından kalkılamaz. Belki seçimlerden sonra objektif bir kıstasla konu değerlendirilebilir”