Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de 100 il mi olacak? İl olmaya aday ilçeler belli oldu!

Türkiye'de 100 il olacağı iddiaları sosyal medyada dolaşırken il olmaya aday olan ilçeler belli oldu. İşte il olmaya aday ilçeler...

ABONE OL
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Ahlat'ta düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliğinde konuşma yaptı. Demiröz, "Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız." ifadelerini kullanırken il olmaya aday olan ilçeler gündeme geldi. İşte, il olmaya aday olan ilçeler...
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

    Kozan, Adana Nüfus: 129.985
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

    Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

    Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

    Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

    Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

    Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Erciş, Van Nüfus: 173.203
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

    Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

     İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

    Alanya, Antalya Nüfus: 294.558
  • İl olmaya aday ilçeler belli oldu! Türkiye'de 100 il mi olacak, hangi ilçeler il olacak?

    Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.