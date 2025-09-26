Habertürk
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye küresel denge unsuru olduğunu ispatladı

        İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye, sergilediği dış politika performansıyla küresel denge unsuru olduğunu ispatladı" ifadelerini kullandı

        Giriş: 26.09.2025 - 19:41 Güncelleme: 26.09.2025 - 19:41
        'Türkiye küresel denge unsuru'
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede “Türkiye, sergilediği dış politika performansıyla küresel denge unsuru olduğunu ispatladı” dedi. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politikanın “milli menfaatler temelinde, barış, istikrar ve insanlık onurunu önceleyen” bir çizgide ilerlediğini belirtti.

        İNSANİ DİPLOMASİ ODAĞI

        Gazze başta olmak üzere kritik bölgelerde Türkiye’nin “insani duyarlılığın sesi ve diplomatik çözümün adresi” haline geldiğini vurgulayan Duran, bu yaklaşımın sahaya yansıdığını söyledi.

        BM’DE FİLİSTİN VURGUSU

        Duran, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin üzerine yaptığı konuşmanın “uluslararası camiada takdirle karşılandığını” ifade etti.

        BM REFORMU GÜNDEMDE

        Duran, Erdoğan’ın uzun süredir dile getirdiği BM reformu çağrısının “birçok ülkenin ana gündem maddesi” konumuna geldiğini kaydetti.

        TRUMP GÖRÜŞMESİ VERİMLİ

        İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin “yapıcı ve olumlu bir çerçevede” geçtiğini, ikili ilişkiler ve bölgesel dosyalarda “önemli ilerlemeler sağlandığını” söyledi.

        STRATEJİK ORTAK PERSPEKTİF

        “Türkiye karşıtı çevrelerin tüm beklentilerine rağmen iki lider arasındaki dostane ilişkiler ve stratejik ortak perspektif ziyarete damga vurdu” diyen Duran, Filistin meselesinin hem BM marjındaki toplantıda hem de ikili görüşmede kapsamlı biçimde ele alındığını aktardı.

        MUHALEFETE DEZENFORMASYON ELEŞTİRİSİ

        Duran, Türkiye’nin son dönemdeki diplomatik başarılarının “bazı muhalif çevrelerce görmezden gelindiğini ya da manipüle edildiğini” savunarak CHP yönetimini “dezenformasyon” yapmakla eleştirdi.

        KARALAMA KAMPANYASI İDDİASI

        Erdoğan–Trump görüşmesi öncesi ve sonrasında “bilinçli bir karalama kampanyası yürütüldüğünü” öne süren Duran, “Bu gayrimillî yaklaşımın milletimiz nezdinde karşılık bulmayacağı” değerlendirmesinde bulundu.

        #türkiye küresel denge
        #BURHANETTİN DOĞAN
        #haberler
