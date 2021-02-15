İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin sosyal medya hesabı üzerinden kendisi hakkındaki yayınlanan mesajına sert tepki gösterdi.





— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 15, 2021

Altun, cevabında "Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!

"TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA OLANLAR İYİ DÜŞÜNSÜN"

Cumhurbaşkanımız Erdogan tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdi. Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye’nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye’nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün!" ifadelerini kullandı.

HDP YAPTIĞI AÇIKLAMADA NE DEMİŞTİ?

HDP sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını, HDP’ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz.