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        Haberler Gündem İletişim Başkanlığı: 'Polis, göstericilere portakal gazı ile müdahale ediyor' iddiası yalandır

        Dezenformasyon Merkezi'nden manipülatif haberlere yalanlama geldi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, 'Polis, göstericilere Vietnam Savaşı'nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu. Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı' iddiası manipülasyon içermektedir" açıklamasında bulundu. DDM ayrıca "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 04:15 Güncelleme: 23.03.2025 - 04:33
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        DDM'den manipülatif haberlere yalanlama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, 'Polis, göstericilere Vietnam Savaşı’nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor' iddiası doğru değildir. Kimyasal silah olan portakal gazı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hiçbir eylem ve gösteride kullanılmamaktadır. Portakal gazı kullanıldığı takdirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu madde, gaza maruz kalan kişilerde DNA hasarı, engelli doğumlar, kanser oranında artış, deri lezyonları ve karaciğer hasarı gibi ciddi hastalıklara sebep olmaktadır. Vietnam Savaşı sırasında gazların saklandıkları tankların üzeri turuncu çizgiyle işaretlendiği için ‘portakal gazı’ olarak adlandırılmıştır. Bu bağlamda ülkemizde kullanıldığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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        "'İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI' İDDİASI MANİPÜLASYON İÇERMEKTEDİR"

        Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı' iddiası manipülasyon içermektedir" açıklamasında bulundu.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı.' iddiası manipülasyon içermektedir. İstanbul Valiliğince alınan karara göre şehir giriş-çıkışlara ilişkin kısıtlama, yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik bir tedbirdir. Vatandaşların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri, şehir içi veya şehir dışı seyahatlerini gerçekleştirmeleri açısından bir kısıtlama söz konusu değildir. Alınan karar, kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlıdır ve olağan hayatı etkileyecek bir kapsam taşımamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi

        'CANLI YAYINLAR KESİLDİ" İDDİASINA YALANLAMA

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'RTÜK’ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi.” iddiası doğru değildir. RTÜK, 6112 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince 'Kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret ve tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanabileceği' hatırlatmasında bulunmuştur. Dolayısıyla RTÜK’ün uyarısı canlı yayınların kesilmesi değil, mezkur kanun hükümlerine riayet edilmesi yönündedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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        #iletişim başkanlığı
        #portakal gazı müdahale
        #haberler
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