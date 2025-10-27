Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: 1 puan, gösterdiğimiz mücadeleye göre kötü sonuç değil - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: 1 puan, gösterdiğimiz mücadeleye göre kötü sonuç değil

        Trendyol Süper Ligi'n 10. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Bizim için buradan alınan 1 puan gösterdiğimiz mücadeleye göre kötü bir sonuç değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 23:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:25
        İlhan Palut sonuçtan memnun!
        Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, 1-1 berabere kaldıkları Samsunspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        Palut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

        SAMSUNSPOR'A ÖVGÜ

        Samsunspor'un formu ile rüzgarı arkasına alan bir ekip olduğunu belirten Palut, "Samsunspor bu arada gerçekten özellikle Avrupa'da iyi maçlar oynuyor. Onları ülkemiz futboluna verdikleri destek ve gösterdikleri performans yönünden tebrik ediyorum. Devamını diliyorum." diye konuştu.

        Kullandıkları kornere kadar maçın istedikleri gibi gittiğini anlatan Palut, "O korner dönüşü bir anda kontradan pozisyon yakaladı Samsunspor ve ondan sonra ilk 20 dakikaya kadar o ablukadan açıkçası çıkamadık. Bu baskı pozisyonlar da içeren bir baskıydı açıkçası rakibimiz adına. Orayı 1-0 geçemeyebilirdik ama 20. dakikadan sonra dengeli bir oyun vardı. Panik yapmadan golü de bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

        "OYUNCULARIM DEFANSİF ANLAMDA İYİ SAVAŞTI"

        Maçın ikinci yarısının dengeli başladığını aktaran Palut, "İkinci yarının ortalarında iki takım adına da kopan bloklar çabuk geçilen alanlar vardı. Burada son pas tercihleri ve bitiricilikte yaşanan sorunlar oldu. Maçın son 10 dakikasına girdiğimiz zaman Samsunspor tempoyu arttırdı, baskıyı kurdu. Bu baskılar sonucunda bol sayıda korner ve yan top elde etti. Burada oyuncularım defansif anlamda gerçekten iyi mücadele ettiler, iyi savaştılar." ifadelerini kullandı.

        "BİR PUAN, GÖSTERDİĞİMİZ MÜCADELE GÖRE KÖTÜ SONUÇ DEĞİL"

        Oyuncuların mücadelesinden ve konsantrasyonundan memnun olduğunu vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

        "Daha efektif bir Rizespor'u bekliyordum. Burada biraz geri kaldık. Daha çok üretmeliydik. Rakibimizi daha çok sıkıntıya sokmalıydık. Bunu tam anlamıyla başaramadık. Sonuç olarak bizim için buradan alınan 1 puan gösterdiğimiz mücadeleye göre kötü sonuç değil. Oyuncuların mücadelesinden dolayı kutluyorum."

        BAHİS KONUSU

        Palut, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

        "Maç günleri telefonum kapalı oluyor, bunu ekibimizden duydum. Şu anda tam anlamıyla hakim değilim. İnşallah Türk futbolu bu olaydan yara almadan kurtulur. İnşallah insanlar masumdur. Masum olmayan cezasını sonuna kadar çeksin. Futbolumuzu hakkaniyetli bir noktaya getirecek, sonuçların sahada belirleneceği ortamı futbolumuza sağlayacak her türlü girişimin, her türlü operasyonun, hem kulüp olarak hem spor adamı olarak ben sonuna kadar destekçisiyiz."

