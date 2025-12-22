"4 madde kırmızı çizgimiz"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir. Hiçbir parti veya kişi, mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek, ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz." dedi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Milliyetçi Hareket Partisi, terörle müzakere etmez. Terörü tasfiyesi için hazırlamış olduğumuz rapor TBMM Başkanlığı'na sunulmuş ve kamuoyu içeriğine vakıf olmuştur." dedi.
"İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir" diyen Yıldız, şunları söyledi: "Hiçbir parti veya kişi, mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek, ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz.
Yapılacak şey şudur: PKK'nın kendisini feshettiği, terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında bulunan PYD/YPG gibi tüm yapı ve bileşenleriyle lağvedilerek varlığını tamamen sonlandırdığı, silahları teslim ettiği doğrulandıktan sonra, hazırlanan raporun Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmesiyle birlikte devletin hukuki yapısına uyumlu hukuki düzenlemeler yapılmaya başlanabilir."