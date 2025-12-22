MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Milliyetçi Hareket Partisi, terörle müzakere etmez. Terörü tasfiyesi için hazırlamış olduğumuz rapor TBMM Başkanlığı'na sunulmuş ve kamuoyu içeriğine vakıf olmuştur." dedi.

"İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir" diyen Yıldız, şunları söyledi: "Hiçbir parti veya kişi, mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek, ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz.

Yapılacak şey şudur: PKK'nın kendisini feshettiği, terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında bulunan PYD/YPG gibi tüm yapı ve bileşenleriyle lağvedilerek varlığını tamamen sonlandırdığı, silahları teslim ettiği doğrulandıktan sonra, hazırlanan raporun Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmesiyle birlikte devletin hukuki yapısına uyumlu hukuki düzenlemeler yapılmaya başlanabilir."