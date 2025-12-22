Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika "İlk 4 madde kırmızı çizgimiz" | Son dakika haberleri

        "4 madde kırmızı çizgimiz"

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir. Hiçbir parti veya kişi, mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek, ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz." dedi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 22.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "4 madde kırmızı çizgimiz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Milliyetçi Hareket Partisi, terörle müzakere etmez. Terörü tasfiyesi için hazırlamış olduğumuz rapor TBMM Başkanlığı'na sunulmuş ve kamuoyu içeriğine vakıf olmuştur." dedi.

        "İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir" diyen Yıldız, şunları söyledi: "Hiçbir parti veya kişi, mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek, ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz.

        Yapılacak şey şudur: PKK'nın kendisini feshettiği, terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında bulunan PYD/YPG gibi tüm yapı ve bileşenleriyle lağvedilerek varlığını tamamen sonlandırdığı, silahları teslim ettiği doğrulandıktan sonra, hazırlanan raporun Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmesiyle birlikte devletin hukuki yapısına uyumlu hukuki düzenlemeler yapılmaya başlanabilir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret