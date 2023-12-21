Anne Tuğba Çoban da "Kızım çok onurlu ve gururlu kızdı. Kızım okusun diye bulaşıkçılık yaptım. İlk kez çalışmaya başlamıştı. 'Okulun yükünü sadece babama yükleyemem' dedi. Yakın diye o restoranda işe başlamıştı. Sen katilsin, o eller ile nasıl yemek yiyorsun? 7 kere, 8 kere, 10 kere müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Çıkınca bir Eda'nın daha ölmesini istemiyorum. Kızıma sütüm helal olsun. 81 milyon beni teselli etmedi" dedi.

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek, sanık Çatbaş'ın, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Mahkeme heyeti, Çatbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, sanık avukatının esasa ilişkin savunması için de duruşmayı erteledi. Öte yandan dün güvenlik gerekçesiyle 2 kişinin duruşma öncesi mahkeme heyeti tarafından "tanık" sıfatı ile dinlendiği öğrenildi.

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Duruşma sonrası anne Tuğba, baba Akın ve babaanne Ayşe Fatma Çoban ile Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse ve ailenin avukatı Betül Özbek açıklama yaptı. Avukat Betül Özbek, "Dosyada herhangi bir indirim yapılması halinde kadın cinayetlerinin önü açılacaktır. Bu dosyada kesinlikle o veya bu sebeple indirim yapılmamasını talep ediyoruz. Yargı mensuplarının da ellerini taşın altına koyarak ağırlaştırılmış müebbet hükümlerinin detaylıca incelenmesini istiyoruz. Yapılacak bir indirim, binlerce Eda Nur'un daha bu olayı yaşamasına sebep olacaktır" dedi.

Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse ise, "Cezasızlık dediğimiz olgu ile bu tür olayın önünü açmamak için yargının bu olayla ilgili gereken cezayı vermesini talep ediyoruz. Kravat taktı ya da düzgün konuştu, diye bir indirim yapılmasını istemiyoruz. Çok sayıda fişek ve merminin kafasından çıkmış genç bir kızımızın acısını yaşıyoruz" diye konuştu.