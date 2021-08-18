İlk günün geliri AHBAP'a 0:00 / 0:00

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'Şeflerin Şefi'nin yapımcı şirketi Klan Film Yapım, filmin ilk gün gişe hasılatını ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın ve sel felaketinde zarar gören bölgelere ulaştırılan yardımlarda kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne bağışlayacağını açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada; "İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte, birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyor olduğumuzun bilinciyle 20 Ağustos'ta vizyona girecek ‘Şeflerin Şefi' isimli sinema filmimizin ilk gün hasılatını AHBAP Derneği'ne bağışlama kararı almış bulunuyoruz. Konuyla ilgili olarak dernek yöneticileri ve kıymetli sanatçı dostumuz Haluk Levent ile görüştük. Neler yapabileceğimizi ve nasıl destek olabileceğimizi istişare ettik. Bu ülkede sinema sektörüne hizmet veren genç ve dinamik bir şirket olarak, yapabileceğimiz ne varsa tüm gücümüzle yaraların sarılmasında katkı sağlamak istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu fikrin, filmin başrol oyuncuları Sermiyan Midyat, Ruhi Sarı, Zeynep Gülmez, Açelya Elmas, Hazım Körmükçü, Elvan Albat ve Melih Selçuk ile de paylaşıldığını söyleyen Klan Film Yapım'ın yöneticileri, bu kararı ortak bir düşünce ile aldıklarını dile getirdiler. Öte yandan, yapımcılığı Klan Film tarafından yapılan ‘Dost Kazığı' isimli bir başka sinema filminin daha olduğu ve bu filmin Marmaris'te çekilmiş olması nedeniyle filmin vizyon tarihinde elde edilecek ilk gün hasılatının da Marmaris Belediyesi'ne bağışlanacağı, Marmaris'te TEMA Vakfı işbirliği ile ‘KLAN Hatıra Ormanı' oluşturulması konusunda da görüşmelere başlandığı bildirildi.