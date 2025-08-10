'İlk ve Son' sergisi Bodrum'da

BodrumArt’ın 20. yıl sanat festivali kapsamında 16–23 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 'İlk ve Son' sergisi, izleyiciyi zaman, beden ve kuşaklar arası bir sanat dili etrafında düşünsel bir yolculuğa davet ediyor. 'İlk ve Son', bir ailenin iki kuşağı arasında kurulmuş sessiz ama güçlü bir bağın, sanat aracılığıyla görünür kılındığı, çok katmanlı bir anlatı sunuyor.

BodrumArt Onursal Başkanı olan sanatçı İnci Başağa Yörükoğlu (d.1941), sanat pratiğinde, yaşamın farklı dönemlerinde birikmiş duyguları sezgisel bir dille tuvale aktarır. Renk ve biçim aracılığıyla sevinç, kırılganlık ve geçmişin izlerini işler. Kendi iç dünyasıyla kurduğu güçlü bağ, eserlerine samimi ve içten bir ifade gücü kazandırır. Türkiye’de modern sanatın öncülerinden Ferruh Başağa’nın kızı olan sanatçı, ülkemizde modern sanatın gelişimine katkı sunmuş bir geçmişin parçası olarak, izleyiciyi hem zamansız hem de kişisel bir boyutta yakalamayı hedefler. Yıllara yayılan üretimi, kişisel hafızayı evrensel duygularla buluşturan bir anlatı sunar.