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        İlkel teleferik ölümüne yol açtı!

        Rize'de çay taşırken ilkel teleferikte akıma kapılıp ağır yaralanan Hızır Can Torpil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Torpil'in, akrabasına yardım etmek için bahçeye gittiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:20
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        İlkel teleferik ölümüne yol açtı!
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde çay bohçalarını araç yoluna çıkarmak için yerleştirdiği ilkel teleferikte akıma kapılıp hayatını kaybeden Hızır Can Torpil’in (25), akrabasına yardım etmek için bahçeye gittiği ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün ilçeye bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Hızır Can Torpil, araç yoluna çıkarmak için çay bohçalarını ilkel teleferiğe yerleştirirken elektrik akımına kapıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Torpil'in çay bahçesinde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çay bahçesindeki patika yoldan yürüyerek ulaştıkları Hızır Can Torpil’e müdahale etti. Dik ve engebeli arazide kurtarma çalışması başlatan AFAD ekipleri, yaralıyı sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Torpil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        AKRABASINA YARDIMA GİTMİŞ

        Akrabasına yardım için bahçeye gittiği bildirilen Hızır Can Torpil için Güneysu Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Torpil’in akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hızır Can Torpil’in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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        #hızır can torpil
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