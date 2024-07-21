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        Haberler Gündem 3. Sayfa İlkel teleferikte akıma kapıldı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İlkel teleferikte akıma kapıldı!

        Rize'de bir çiftçi, çay yüklediği ilkel teleferikte elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Hızır Can Torpil, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:26
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        İlkel teleferikte akıma kapıldı!
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yerleştirdiği sırada elektrik akımına kapılan Hızır Can Torpil (25), ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre feci olay, saat 11.00 sıralarında Yeniköy köyünde meydana geldi.

        ETRAFTAKİLER FARK ETTİ

        Hızır Can Torpil, araç yoluna çıkarmak için çay bohçalarını teleferiğe yerleştirirken elektrik akımına kapıldı. Torpil'in çay bahçesinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Adrese ulaşan ekipler, çay bahçesindeki patika yoldan yürüyerek ulaştıkları çiftçiye müdahalede bulundu.

        Dik ve engebeli arazide kurtarma çalışması başlatan AFAD ekipleri, yaralıyı sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Torpil'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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