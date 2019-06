Poyraz Karayel'in sevilen yüzü olan İlker Kaleli'nin kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Sevilen oyuncunun sosyal medyada büyük bir kitlesi bulunmaktadır. Hayranları İlker Kaleli'nin yaşamını araştırmaya devam ediyor. İşte İlker Kaleli kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İlker Kaleli'nin kariyeri

İLKER KALELİ KİMDİR?

İlker Kaan Kaleli 11 Mayıs 1984 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır. Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. Şu sıralarda Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırmaktadır.

İstanbul'da Kültür Üniversitesi‘nde Sanat Yönetimi okurken iki sene boyunca Şahika Tekand‘ın kurduğu Stüdyo Oyuncuları’nda eğitim aldı. 2006 yılında Mezun olduktan iki sene sonra Londra'ya gitti ve 4 yıl kaldı. Londra’da LAMDA'da (The London Academy Of Music And Dramatic Art) 3 yıl oyunculuk eğitimi aldı ve 2011 yılında oradan mezun oldu.

Londra’da iken müzikle uğraşmış, DJ’lik yapmış, reklam filmlerinde oynamış. 2012 yılında Türkiye’den gelen teklif üzerine ilk dizisi “son”da oynamaya başladı. Dizinin ana kadrosu Yiğit Özşener, Nehir Erdoğan, Erkan Can, Berrak Tüzünataç ve Engin Altan Düzyatan‘dan oluşmaktadır. Diğer öne çıkan oyuncu kadrosu ise Uğur Polat, Aylin Aslım, Ülkü Duru ve Ahmet Levendoğlu‘ndan oluşmaktadır 2012 yılında “Kayıp Şehir” adlı dizide Gökçe Bahadır, Nik Xhelilaj, Nazan Kesal, Uğur Polat, Cansu Tosun ile beraber oynamıştır. 2013 yılında “Kayıp” adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı. 2014 yılında İlker Kaleli başrolde olarak “Poyraz Karayel” adlı dizide Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar, Engin Benli, Ali İl ile beraber rol aldı.

2014 yılında “Silsile” adlı sinema filminde Nehir Erdoğan, Serkan Keskin, Tardu Flordun, İlker Kaleli, Esra Bezen Bilgin başrolleri paylaştılar.

Filmleri ve Dizileri

2014 – Silsile (Cenk)(Sinema Filmi)

2014 – Poyraz Karayel (Poyraz Karayel) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp (Faik Şaşmaz) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (İrfan) (TV Dizisi)

2012 – Son (Alper) (TV Dizisi)