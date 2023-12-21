İlker Kaleli'nin hayat verdiği 'Kara' ile tanışmaya hazır mısınız?
SHOW TV'nin kadrosuyla olduğu kadar hikayesi ile de büyük dikkat çeken, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği dizisi 'Arak'ın başrol oyuncularından İlker Kaleli, 'Kara' karakteri ile ekrana dönüyor
Bu akşam SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak dizide, kendisiyle birlikte yaşadığı mahallenin geçimini de hırsızlıkla sağlayan, gözü kara olduğu kadar tehlikeli genç bir adamı canlandıran İlker Kaleli, 3 aydır 'Arak' için hazırlanıyor.
Öykü Karayel ile ilk kez partner olan sevilen oyuncu, hikâyenin anlatım dilini ve farklı olay örgüsüne sahip olmasını özellikle beğendiğini belirtiyor.
Aksiyon, gerilim ve duygusallığın bir arada olduğu 'Arak', 'Kara’nın hayatını çalanlardan geçmişinin hesabını sormasını konu alıyor.
Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay’ın birlikte kaleme aldığı 'Arak', göz dolduran kadrosu ve etkileyici anlatımı ile bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.