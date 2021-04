Twitter'da global listeye girdi 0:00 / 0:00

BBC ve Netflix ortak yapımı 'The Serpent' dizisinde 70'li yıllardaki seri katil Charles Sobhraj'ın kurbanlarından birini oynayan İlker Kaleli, Twitter'da Dünya Trend Topic listesine girdi. İngiltere'de yılbaşı sonrası yayına girdiğinde IMDB puanıyla yılın en iyi açılışını yapan 'The Serpent', Netflix'te de gösterimde.

'Doctor Who' dizisindeki rolüyle de tanınan Jenna Coleman ile İlker Kaleli'nin 'The Serpent'taki dans sahneleri büyük ilgi gördü

Son olarak 'Poyraz Karayel' ve 'Öğretmen' dizilerinde oynayan İlker Kaleli, 'London Academy of Music and Dramatic Arts'ın 4 yıllık bölümünü bitiren Türkiye'den tek oyuncu olarak biliniyor. İlker Kaleli, 'The Serpent'taki rolüyle övgü almaya devam ederken, "Milli gururumuz" yorumları yapılıyor.