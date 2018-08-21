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Üstat zamanında, "Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar, hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar. Sende başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi" diyerek gerçek sevgiyi ve bağlılığı çok güzel özetlemişti. Günümüzde pek çok çiftin birbirlerine bu şekilde seslenmesini geçtim, ilişkilerin mesaj yoluyla bittiğine şahit oluyoruz. Öyle değil mi?

Cem Karaca aşık olduğu için evlenen bir erkekti. Ben nikah defterine imza atarken, ayağa kalkıp beni saygı dolu sevgiyle seyretmişti. Bu hareketi başka bir damatta görmedim henüz, sanırım bir “ ilk” ti. Ben de klasik ve romantik bir insanım. Aşkın kutsallığına inanıyorum.