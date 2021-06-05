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İlknaz Lauren: Yavaş yavaş pişiyorum!

Selen Görgüzel Alkan'ın kızı İlknaz Lauren, önceki gün muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oyunculuk eğitimini bitirdiğini söyleyen Lauren, "Yavaş yavaş pişiyorum" dedi

İlknaz Lauren: Yavaş yavaş pişiyorum! - Magazin haberleri
"Yavaş yavaş pişiyorum!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Selen Görgüzel Alkan'ın 1997 yılında evlendiği Yılmaz Bektaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı İlknaz Lauren, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şık tarzı ile dikkat çeken Lauren, gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Oyunculuk eğitimini bitirdiğini söyleyen İlknaz Lauren, konuyla ilgili, "Yavaş yavaş pişiyorum. Tabii ki yaşım daha çok geç ve çok çalışmam lazım. Bunu biliyorum. Birkaç proje teklifi var. Ben yazın uğuruna inanıyorum. Benim için güzel bir adım olacak" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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