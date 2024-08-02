İmamoğlu'ndan Instagram tepkisi İBB Başkanı İmamoğlu, erişime kapatılan Instagram ile ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı" dedi

Habertürk Giriş: 02.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:39 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL