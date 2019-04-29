Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su ve kanalizasyon sisteminden sorumlu İSKİ’yi, sabah saatlerinde ziyaret edip yaklaşık bir saat brifing aldı. Başkan İmamoğlu, daha sonra Odakule’de İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Buradan Fatih'e geçen İmamoğlu, İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Şehit itfaiye memuru onbaşı Taner Çebi’nin ölümünün 1. yıl dönümü anma programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette İmamoğlu, İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ve diğer yetkililerle görüştü, itfaiye erleri ile bir süre sohbet etti.