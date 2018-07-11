ATM'DE ŞAŞKINA ÇEVİREN DOLANDIRICILIK!
Ukrayna'da, hırsızlar şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle banka ATM'lerinden para çalıyorlar...
Para çıkış yerine gri tonlarda bir plaka koyan hırsızlar, banka müşterisinin parayı almasını engelliyor.
Müşteri, yardım almak için ATM'den uzaklaşınca da gri plakayı çıkarıp, paralarla beraber gözden kayboluyorlar.
POST CİHAZLARINA DİKKAT EDİN!
Alışveriş yaparken bunlara mutlaka dikkat edin
Eğer kredi kartınız cihaza girdiğinde sadece ucu görünüyorsa cihaz sahte olabilir.
Soldaki sahte cihaz, sağdaki ise gerçek! İkisinin arasında yükseklik ve genişlik farkları var.
BU YÖNTEM ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ!
Otomobilinin kapısında bu şekilde bozuk para görenler ne yapacaklarını şaşırdı.
Bu manzarayla karşılaşan insanlar polisi arayarak, dolandırıcıların sıra dışı yöntemini öğrenmiş oldu.
Hırsızların bu taktiği ile kapınızı kilitlediğinizi düşünüyorsunuz ama bozuk para sayesinde aslında kapınızın açık kalması sağlanıyor.
TURİSTLERE AKILALMAZ TUZAK!
Filipinler'de havaalanına gelen turistlere öyle bir tuzak kuruyorlar ki...
Dolandırıcılar turistlerin çantalarına, onlar fark etmeden bir mermi bırakıyor ve X-Ray cihazından sorunsuzmuş gibi geçmeleri için onlardan para istiyor.
Turistler uçaklarını kaçırmamak adına istenilen parayı veriyor.
SONUNDA BUNU DA YAPTILAR!
iPhone dolandırıcılığında sınır tanımıyorlar! Kapıda ödeme seçeneğini kullanan müşteriler telefonu açınca her şey yolundaymış gibi gösterilip kabul ettiriliyor.
İnternetten iPhone telefon siparişi veren bu adam nasıl dolandırıldığını görünce 'pes artık' diyeceksiniz.
Müşteri kargonun getirdiği telefonu açıp hemen telefonun çalışıp çalışmadığını deniyor.
Telefon açılıyor ve 'boş batarya' uyarısıyla karşılaşıyor.
Müşteri her şeyin normal olduğunu düşünüp paketi kabul edip ödemeyi yapıyor.
Ancak daha sonra bir türlü telefonu açılmıyor. Sebebi ise dolandırıcıların kurduğu bu tuzak.
Elbette bu olay ne bir ilk ne de son olacak.
Zira orjinaline birebir benzeyen sahte telefonlar her yerde.
FOYASI BÖYLE ORTAYA ÇIKTI!
Kucağında bebeğiyle gezen bu dilenci kadın polise yakalandığında foyası ortaya çıktı.
Kucağındaki bebeğin oyuncak olduğu ortaya çıktı.
ŞEHİR ŞEHİR DOLANDIRICILIK TAKTİKLERİ
Justtheflight.co.uk turistlerin hangi ülkede hangi yöntemlerle dolandırıldığını gösteren bir liste hazırladı. Listede İstanbul da mevcut...
ARKADAŞLIK BİLEKLİĞİ
Birisi yanınıza yaklaşıp size arkadaşlık bilekliği teklif eder. İstemiyorum da deseniz vazgeçmez. Bileğinize yapışır ve bilekliği takmaya çalışır, bunu başarınca da parasını ister. Bileklik çözülüp geri vermek istenir çözülmez. Para vermek zorunda kalınır.Aynı yöntem ayrıca siz bileklikle uğraşırken dikkatinizi dağıtarak kapkaççıların cüzdanınızı çalmasıyla da sonuçlanabilir.
Bu yöntemin en çok kullanıldığı şehirler: PARİS, ROMA, BARCELONA, KAHİRE...
KIZ ARKADAŞINIZA GÜL
Bir adam ya da kadın yaklaşır ve kız arkadaşınızın eline gül tutuşturur sonra da parasını ister. Ancak çok yüksek bir para ister. Kız arkadaşınıza mahçup kalmamak için parayı ödemek zorunda kalırsınız.
PARİS, ROMA, BARCELONA
"YÜZÜK BULDUM"
Bir kadın tam sizin önünüzde yüzüğü yere bırakır ve sonra bulmuş gibi yapıp, sizin olup olmadığını sorar. Hayır dersiniz. Yüzüğü inceler "altın bu" der. Aslında altın değildir. Yüzüğü size satmaya çalışır.
PARİS
DÜŞÜRÜLMÜŞ CÜZDAN
Yerde bir cüzdan bulursunuz. Genellikle boştur. Siz o cüzdan için eğilmişken kendi cüzdanınızın gittiğinin farkına dahi varmazsanız.
ROMA - UKRAYNA
BİBERİYE
Bir kadın elindeki biberiye dalını size vermeye çalışır. Bunun size şans getireceğini iddia eder. Sonra da parasını ister. Ödemezseniz ailenize ve size lanet okur. Korkarsınız ve istediği parayı verirsiniz.
MADRID - YENİ DELHİ
FOTOĞRAF
Arkadaş canlısı gözüken birİ yanınıza yaklaşıp fotoğrafınızı çekmeyi teklif eder. En iyi ihtimalle biraz para ister, en kötü ihtimalle fotoğraf makinenizi alıp kaçar.
BÜTÜN AVRUPA
SOKAK MÜZİSYENİ
Biraz muhabbet edersiniz ve size CD'sini verir. CD sizin elinize geçer geçmez sizden parasını ister. Reddederseniz çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte etrafınızı çevirir.
NEW YORK
PAHALI TAKSİLER
Bazı taksi sürücüleri çevreyi bilmemenizden faydalanıp sizi 5 dakikalık mesafeye 1 saatte götürür. 10 liralık yola 100 lira ödemek zorunda kalırsınız.
DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÜLKE
GECE OTOBÜSLERİ
Seyahatseverler kimi zaman iki şehir arasında gezerken ucuz diye gece otobüslerini tercih eder. Valiz başına ekstra para isterler. Daha da kötüsü bavulunuzu açılmış bulabilirsiniz.
BANGKOK
LASTİK PATLATMA
Aracınızın lastiğinin patlatıldığını görebilirsiniz. Siz bununla uğraşırken size yardım etmek isteyen biri çıkar. Siz onunla lastiği değiştirirken bir başkası aracınızın içine girmiş, değerli eşyaları çalmaya başlamıştır bile.
KOSTA RİKA
TREN KAPKAÇILARI
Trenler genelde kalabalık olur ve içleri kapkaççılarla doludur.
BÜTÜN AVRUPA
TELEFONLA OYNAYAN KASİYER
Bir markette alışveriş yaptıktan sonra parayı ödemek için kasaya geldiğinizde kasiyer elinde telefonla oynuyorsa kredi kartınızın fotoğrafını çekiyor olabilir. BARCELONA
YAVAŞ SAYAN KASİYER
Kasiyer parayı sayıyor ama çok yavaş. Sabrınızı kaybetmek üzeresiniz ve tamam deyip saymadan paranızının üstünü alıyorsunuz. Muhtemelen para eksik çıkacak.
AVRUPA'NIN HER YERİNDE
MÜCEVHER SATICISI
Taksici gitmek istediğiniz yerin o gün kapalı olduğunu söyleyip sizi bir arkadaşıyla tanışıtırır. O arkadaşı mücevher satıcısıdır. Sizi o mücevherleri satın alana kadar rehin tutarlar, kurtulmak için başka çareniz kalmaz. YENİ DELHİ
ÇAKMA DOKTOR
Sağlık sigortanızdan para alabilirsiniz diye size bazı tıbbi belgeler satmaya çalışanlar çıkabilir. Belgeleri yüksek fiyatlara satın alırsınız ve sonra sigorta firmasından sahte belge kullandığınız için red cevabı alırsınız. YENİ DELHİ
SAHTE POLİS
Polis gibi görünen biri yaklaşır. Bölgede sahte para vakasının fazla olduğunu söyler ve cüzdanınızı kontrol eder ve geri verir. Cüzdandaki para eksiktir.
MEKSİKO ŞEHRİ, BOGOTA, BÜKREŞ, BANGKOK
SAHTE BİLET
Sıra beklemek istemezseniz diye size yaklaşan birinden normal fiyatın da üstünde bilet alırsınız. Sonra iş bileti kullanmaya geldiğinde biletin geçersiz ya da sahte olduğunu öğrenirsiniz.
PARİS - LONDRA
YARDIMSEVER YERLİLER
Bir adam ya da kadın, ATM'nin önünde size yardım edebileceğini söyler. Size yardım ederken pin kodunuzu gözlerler. Daha sonra işiniz bitince kapkaç yöntemiyle kartınızı çalıp içini boşaltırlar.
BÜTÜN AVRUPA
HARİTA SATICILARI
Turist olduğunuzu anlayanlar gelip size harita satmak isteyebilir. Haritayı açıp dikkatinizi dağıtırlar. Bu sırada da kapkaç gerçekleşir.
BÜTÜN AVRUPA
DİLENCİLER
Dilenciler genelde ya yaşlıdır ya da hamiledir. Onlara yardım etmek istersiniz. Bu kötü bir şey değil. Ancak dilenciler olduğu yerlerde birçok kapkaççı da gözetlemededir.
BÜTÜN DÜNYA
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.