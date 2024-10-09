YENİ İSİMLER KADROYA EKLENİYOR

Aşk, cinayet, gerilim ve ihanet dolu bir sezonun işaretlerini veren tanıtım filminde Bestemsu Özdemir’in yer aldığı da görülüyor.

''Semiramis'' karakteri için saçlarını sarıya boyatıp imaj değişikliğine giden Bestemsu Özdemir’in dizide nasıl bir rol alacağı merak ediliyor. Bestemsu Özdemir gibi yeni isimlerin de kadroya gireceği tahmin ediliyor.