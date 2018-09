İncir lif, magnezyum, manganez, sodyum, B6 vitamini ve K, potasyum ve kalsiyum açısından zengindir. Kemik yoğunluğu ve düşük tansiyonu desteklerler. İncir ayrıca vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, demir, fosfor ve klor gibi çeşitli diğer mineralleri de içerir. İşte incirin faydaları ve zararları...

İNCİR HAKKINDA FAYDALI BİLGİLER

İncir ağacı genellikle Asya'da bulunan dut ailesinin bir üyesidir. İncir ağacı çok eskidir, meyvenin kalıntıları MÖ. 5.000 yıllarında Neolitik kazı alanlarında keşfedilmiştir. Batı Asya'ya veya Mısır'a özgü olduğu düşünülen incir, Orta Doğu ve Avrupa boyunca çok erken dönemlerde yetiştirilmiş ve 1500'lerin ortalarında İngiltere ve Çin'e kadar ulaşmıştır.

Dünyanın bazı bölgelerinde egzotik bir meyve olarak görülen incir, olgunlaştığında tatlı ve suludur. Kırmızı, sarı veya mor renkli veya yeşil çizgili, her biri kendine has bir lezzete sahiptirler. Kurutulmuş incir şekli tüm yıl boyunca hemen hemen her yerde bulunabilir. Organik Türk incirleri sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabul edilir.

İNCİRİN FAYDALARI

İncirin çok şaşırtıcı sağlık yararları bulunuyor. İncirin faydaları aşağıda ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.

Kemikleri güçlendirme

Çalışmalar, incirin kemiklerin güçlendirilmesinde ve osteoporoz riskinin azaltılmasında en önemli bileşenlerden biri olan kalsiyum açısından zengin olduğunu söylüyor. Ayrıca, kemik oluşumunu teşvik eden ve kemiklerde herhangi bir hasar veya bozulma varsa yeniden büyümeyi teşvik eden fosfor bakımından da zengindirler.

Kolon kanseri tedavisi

İncirdeki liflerin varlığı, bağırsakların hareketini artırdığından, serbest radikallerin ve diğer kansere neden olan maddelerin özellikle kolonda ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Kanseri önleme

İncildeki lif içeriğinin meme kanserine karşı korunduğu bilinmektedir. Menopozdan sonra, kadınlarda hormon dengesi sıklıkla dalgalanma gösterebilir. Vücudun sistemleri o kadar birbiriyle bağlantılıdır ki, bu hormonlar bağışıklık sistemini etkiler ve bu da antioksidanların serbest radikallerle savaşma kabiliyetini etkiler. Serbest radikaller kanserin gelişmesinin ardındaki başlıca faktörlerdir, bu nedenle incirler vücuda lif sağlayarak ekstra bir savunma hattı oluştururlar. İncirlerin yağ asitleri ve fenoller gibi büyük bir biyoaktif bileşik kaynağı olduğunu belirtilmektedir. Bu bileşikler cilt kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

Diyabet Kontrolü

Amerikan Diyabet Derneği, incirlerin diyabetin fonksiyonel kontrolünü artırmaya yardımcı olan yüksek lifli bir tedavi olduğunu önermektedir. İncir yaprakları, düzenli olarak insülin iğnesi yapmak zorunda olan diyabet hastalarında insülin miktarını azaltır. Potasyum bakımından zengindirler, bu da yemeklerden sonra vücut tarafından emilen şeker miktarını düzenlemeye yardımcı olur. Büyük miktarlarda potasyum, kan şekerinin ani düşmesinin daha az sıklıkta olmasını sağlayabilir.

Koroner kalp hastalıklarını önleme

Kuru incir fenol, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içerir. Bu yağ asitleri koroner kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca, incir yaprakları trigliseritler üzerinde inhibe edici bir etkiye sahiptir ve toplam sayılarını düşürür. Trigliseritler çeşitli kalp hastalıklarının ardındaki diğer bir faktördür.

Kabızlığı önler

İncir gibi meyveler iyi miktarda lif içerir. Bu yüksek lif konsantrasyonu, sağlıklı, düzenli bağırsak işlevini desteklemeye yardımcı olur ve kabızlığı önler. Lif, aynı zamanda ishal ve düzensiz bağırsak hareketlerini de ortadan kaldırır.

Düşük kolesterol seviyeleri

İncirler, çözünür bir lif olan pektin içerir. Lif sindirim sistemi içinden geçtiğinde, vücuttan atılacak olan kolesterolün fazla kümesini temizler ve boşaltım sistemine taşır. İncir mevcut en lifli gıdalardan biri olduğundan, müshil bir etkiye sahip olabilirler. Diyetinizdeki yüksek miktarda lif, göğüs ve kolon kanseri türlerini önleyerek genel sağlığınıza faydalı olabilir.

Düşük alzheimer riski

İntoinflamasyonun hafifletilmesi söz konusu olduğunda incirler en iyi meyvelerden biri olarak kabul edilir. Avustralya ve Amerika üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırma, incirlerin yaşlanma sırasında inflamatuar sitokinleri azaltabildiğini ortaya çıkarmıştır. Bu da Alzheimer gibi hastalık riskini azaltmada çok faydalıdır.

Bronşit tedavisi

İncir yapraklarındaki doğal kimyasallar, onları çay olarak tüketmek için ideal bir bileşen haline getirir. İncir yaprağı çayı, bronşit gibi çeşitli solunum yolları hastalıklarında reçete edilmiştir ve ayrıca astım semptomlarını önlemek ve azaltmak için bir yol olarak kullanılmaktadır.

Zührevi hastalıkların tedavisi

İncirler geleneksel olarak Hint Yarımadası'nda ve dünyanın diğer birkaç bölgesinde zührevi hastalıklar için sakinleştirici bir merhem olarak kullanılmıştır. Bu meyvelerin sindirimi veya topikal olarak uygulanması, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan kurtulmayı sağlar. Ancak bu meyvelerin olumlu olarak etkilediği semptomların ve hastalıkların kesin aralığı üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Cinsel işlev bozukluğunu tedavi eder

Yüzyıllar boyunca incir, sterilite (kısırlık), cinsel performans veya erektil disfonksiyon (sertleşme) gibi cinsel işlev bozukluklarını azaltmanın bir yolu olarak önerilmiştir. Mitolojinin ve kültürün önemli bir parçası olarak çoğu zaman güçlü bir fertilite veya cinsel destek sağlayıcı olarak kabul görmüştür. Afrodizyak olarak faydası hala sorgulanmaktadır.

İNCİRİN ZARARLARI

İncir tüketiminin bilinen bir zararı yoktur. Ancak, özellikle diyabet sorunu olanların ve bu yüzden insülin kullanan hastaların mutlaka doktorlarına danışarak incir tüketmelerinde yarar vardır.

