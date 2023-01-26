Benzin ve motorin fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelirken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 27 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve akaryakıt fiyatları...