Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnegöl'de 3 ev alev alev yandı - Güncel haberler

        İnegöl'de 3 ev alev alev yandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı müstakil binada çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 00:35 Güncelleme: 07.05.2024 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ev alevlere teslim oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Kurşunlu mahallesindeki 2 katlı bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı.

        Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        REKLAM

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Can kaybı ve yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esir aileleri: Ateşkesi onaylayın
        Esir aileleri: Ateşkesi onaylayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sorumlusu İsmail Kartal!
        Sorumlusu İsmail Kartal!
        İsrail Refah'ta bildiğini okuyor
        İsrail Refah'ta bildiğini okuyor
        İşte kalan maçlar!
        İşte kalan maçlar!
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Hamas ateşkesi kabul etti
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi