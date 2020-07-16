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İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenleri andı.

Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden 4 yıl sonra, Birleşik Krallık, Türkiye ile dayanışmaya ve Türk demokrasisine desteğe devam ediyor. Bugün, üzücü biçimde hayatlarını kaybedenleri ve ailelerini de anıyoruz." dedi.

— Wendy Morton MP (@morton_wendy) July 15, 2020

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM'yi ilk ziyaret eden Avrupalı hükümet yetkilisi, İngiltere'nin o dönemki Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan olmuştu.